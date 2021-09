La vidéo porno Ankha d’Animal Crossing devient une sensation sur Internet

Image : Nintendo

Ankha, le personnage d’Animal Crossing, est actuellement un mème populaire sur TikTok, et (peut-être pas si) étonnamment, c’est à cause d’un clip porno animé d’elle réalisé par des fans.

Ankha est un villageois arrogant qui est apparu dans plusieurs épisodes de la série Animal Crossing. Son design visuel et ses noms localisés suggèrent qu’elle est basée sur les pharaons d’Égypte. Dans Animal Crossing: New Horizons, sa maison comprend des murs hiéroglyphiques, une pyramide funéraire et des cercueils dorés. Ankha vit comme si elle était déjà morte.

Mais grâce à l’artiste porno Zone, la popularité d’Ankha n’a jamais été aussi vive. Zone est un animateur de dessins animés qui réalise des vidéos parodiques pour adultes en Flash. Le 28 janvier, ils ont publié une animation d’Ankha en train de faire l’amour sur une chanson intitulée “Camel by Camel”, une chanson d’inspiration égyptienne initialement publiée en 1985 par l’artiste Sandy Marton. Zone n’a téléchargé sa vidéo que sur des sites où elle peut être verrouillée par des adultes, tels que Patreon. Cependant, les utilisateurs de Tiktok, inspirés par la vidéo de Zone, ont créé le tag #ankhazone pour désigner leurs propres riffs memey sur la création de l’artiste. Le tag a explosé en popularité ce mois-ci et a maintenant accumulé plus de 17 millions de vues au moment de la rédaction. Pendant ce temps, un téléchargement de la vidéo originale sur Twitter compte actuellement plus de sept millions de vues.

Alors que des vidéos plus risquées sur TikTok (qui n’autorise pas le contenu décrivant une activité sexuelle) ont été supprimées, de nombreux créateurs sur la plate-forme ont créé des clips parodiques à partir des parties les plus sûres pour le travail de la vidéo originale. Il y a aussi des fanarts, des animations de fans et des cosplays Ankha. Toutes les créations portant le tag #ankhazone ne sont pas de nature sexualisée. Plusieurs viennent de célébrer Ankha ou Animal Crossing : New Horizons. La plupart d’entre eux incluent “Camel by Camel”. Certains créateurs ont choisi de ne pas cosplayer le personnage d’Animal Crossing, mais ont simplement recréé la danse de la vidéo originale pour leur public TikTok.

L’animation risquée d’Ankha n’est pas la première vidéo d’animation pour adultes de Zone, mais c’est la plus connue. Selon leur site Web, ils font des parodies pour adultes depuis au moins 2005. Outre les jeux vidéo, ils se sont également inspirés de l’anime et de l’animation occidentale comme source pour leur contenu explicite. Si les remixes de TikTok sont quelque chose à faire, la zone de musique accrocheuse utilisée a aidé #ankhazone à atteindre une popularité grand public. Mais il y a probablement une raison culturelle plus profonde à l’attrait de la tendance.

G/O Media peut toucher une commission

L’obsession du monde anglophone pour l’Égypte n’est pas nouvelle, et les historiens ont inventé le terme « Egyptomanie » pour décrire l’habitude de l’Occident d’exotifier l’Égypte. Si Ankha avait été un autre villageois d’Animal Crossing, la vidéo n’aurait peut-être pas inspiré autant d’imitateurs sur Internet.

Ou peut-être que certains fans d’Animal Crossing sont vraiment désespérés pour tout nouveau contenu ACNH qu’ils peuvent obtenir.