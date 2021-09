La vidéo promo Cobra Kai est ici

.

Les fans de “Cobra Kai” attendaient avec impatience la quatrième saison de la série. Heureusement pour les téléspectateurs, de nouveaux épisodes de la série acclamée pourront être vus à partir du 31 décembre 2021.

La troisième saison de la série s’est terminée avec Johnny Lawrence (William “Billy” Zabka “) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) qui ont conclu un accord avec sensei John Kreese (Martin Kove). Comme les fans le savent, le dojo qui perd le tournoi All Valley devra quitter la région d’Encino. Les ex-rivaux décident d’enseigner le karaté ensemble pour augmenter leurs chances de remporter le tournoi.

La bande-annonce de la quatrième saison de ‘Cobra Kai’ est maintenant disponible

La bande-annonce de la prochaine saison de la série a été diffusée lors de «TUDUM: A Global Netflix Fan Event», une émission en direct diffusée le 25 septembre. Les fans peuvent regarder la bande-annonce épique ci-dessous :

https://www.instagram.com/p/CUQMT-NLaPg/?utm_source=ig_web_copy_link

La bande-annonce commence avec Daniel et Johnny avec leurs élèves au dojo Miyagi-Do. Le propriétaire de la concession LaRusso Auto Group essaie de donner à ses élèves une conférence de motivation sur la façon de vaincre le dojo “Cobra Kai” dans le tournoi All Valley. Johnny l’interrompt et encourage ses élèves à être physiquement violents, ce qui alarme Daniel. Cela suggère qu’il peut y avoir un certain conflit entre les instructeurs de karaté concernant la façon dont chacun prévoit d’enseigner dans la saison 4.

Un autre clip montre Johnny essayant de faire le coup de pied emblématique de la grue tout en s’entraînant avec Daniel devant ses élèves. Hawk (Jacob Bertrand) peut également être vu épinglant un nouveau personnage nommé Kenny (Dallas Young) contre le mur. Un autre court clip nous permet de voir Johnny et sa petite amie, Carmen Diaz (Vanessa Rubio), en train de s’embrasser. Terry Silver (Thomas Ian Griffith), qui fait maintenant équipe avec Kreese, a également montré son athlétisme, apparemment au dojo Cobra Kai. La bande-annonce se termine avec Amanda LaRusso (Courtney Henggeler) disant à Daniel : « Si vous m’aviez dit il y a un an que la sécurité de notre famille dépendrait de la victoire d’un tournoi de karaté, j’aurais pensé que vous plaisantiez. Nous voici, vivant dans ‘The Twilight Zone’. “

Deux bandes-annonces de la saison 4 sont sorties cette année

Deux autres bandes-annonces de la quatrième saison de “Cobra Kai” ont déjà été publiées. En mai, les fans de la série d’arts martiaux ont eu un aperçu du méchant de “Karate Kid Part III”, Terry Silver. Lors d’une interview avec AwardsWatch en août 2021, le co-créateur et producteur exécutif de l’émission, Jon Hurwitz, a déclaré que les fans “allaient pouvoir voir où se trouvait Silver maintenant”. dans la quatrième saison de “Cobra Kai”.

« Voyons où il en est maintenant. Nous allons voir en quoi il reste le même, en quoi il est différent et quelles sont ses motivations », a expliqué Hurwitz.

L’écrivain a également souligné que le personnage “connaît toujours le karaté” et qu’il continue d’être “un homme dur”.

Netflix a également publié une courte bande-annonce montrant quelques clips de la saison à venir en août 2021. L’un des moments a montré Johnny cassant du béton avec son poing. Dans son entretien avec AwardsWatch en août de cette année, William Zabka a mentionné la bande-annonce. Il a plaisanté en disant qu’il avait réussi à briser le ciment “d’un seul coup”.

« Ils étaient réels. J’ai bandé ma main et je les ai juste frappés, d’accord », a plaisanté l’acteur.

Il a également partagé des informations sur cette avancée.

« L’esprit de la saison est dans cette avance. Je vais vous le dire. En fait, ça en dit long. C’est juste que si vous ne le voyiez pas, vous ne pouvez pas imaginer ce qui pourrait arriver. Ce sera amusant en le regardant. La nouvelle bande-annonce va sortir et vous en saurez plus et vous la reverrez et vous la comprendrez. Je pense que ça fait partie du plaisir, d’essayer de deviner, d’essayer de comprendre et de te surprendre, tu sais ?” dit le père de deux enfants.

