La vidéo promotionnelle d’Astroworld 2021 a utilisé d’anciennes images, Hyping Chaos

Les organisateurs de l’Astroworld Fest mortel de cette année ont fait la promotion du spectacle avec des images d’il y a 2 ans, exprimant le fait que les choses pourraient devenir folles … et que les gens pourraient se blesser.

Découvrez cette vidéo promotionnelle qui a été publiée plus tôt cette année en mai et publiée par l’Astroworld Fest officiel compte instagram – qui montre un certain nombre de clips d’actualités et de clips civils de 2019 assemblés … démontrant le chaos qui s’est déroulé avant le spectacle de cette année, y compris le fait que certaines personnes ont été piétinées en essayant d’entrer.

La vidéo semble s’appuyer sur l’idée qu’Astroworld Fest était considéré comme dangereux/potentiellement traître, embrassant cette identité … presque comme s’ils invitaient les gens à revenir avec cela spécifiquement à l’esprit. Vous pouvez même interpréter cela comme un … entrez si vous osez taper quelque chose.

A la fin de la vidéo, ils teasent les dates du concert de cette année. BTW, c’est la même vidéo que Travis lui-même a publiée sur son compte Twitter peu de temps après la fin de l’Astroworld Fest en 2019 … lorsqu’il a été accusé d’encourager le comportement sauvage.

Il écrivait à l’époque : « MERCI A TOUS CEUX QUI ONT MIS EN RAGE !!!! »

Cette vidéo reconditionnée utilisée pour promouvoir l’événement de cette année aurait été supprimée de la page YouTube officielle d’Astroworld Fest et d’autres pages, mais elle est toujours disponible sur leur compte IG.

À première vue… cette vidéo est assez accablante dans le fait qu’elle met en évidence le danger inhérent apparent lié à la participation à l’Astroworld Fest – et plutôt que d’essayer de s’en éloigner… il semblerait que les gens soient impliqués dans la mise en place du concert ensemble encouragé tour 2.

En témoignent les 8 décès et des dizaines d’autres blessures survenues vendredi soir – sans parler de plusieurs clips vidéo qui semblent montrer des spectateurs essayant de faire part de leurs inquiétudes concernant les personnes qui s’évanouissent et meurent … mais qui sont pour la plupart ignorés et noyés. dehors.

Il y a aussi des vidéos qui montrent que Travis lui-même était au moins quelque peu conscient des gens qui tombaient en détresse pendant qu’il jouait – apparemment reconnaître une ambulance voiturette de golf qui se frayait un chemin à travers la foule, ainsi que prendre note de quelqu’un qui s’était évanoui devant lui. Alors qu’il a alerté au secours de ce dernier… TS a continué le show.

Après coup, Travis a décrit à quel point il était dévasté… en envoyant ses condoléances aux membres de la famille du défunt et en promettant de travailler avec les autorités. Il a également nié connaître la gravité des choses pendant que tout se déroulait – affirmant qu’il ne réalisait tout simplement pas que des gens mouraient là-bas. Cela a également été repris par Kylie Jenner.

Travis est allé sur Instagram pour partager sa tristesse concernant l’événement … soulignant encore une fois qu’il allait travailler avec Houston PD.

En parlant de la police… une enquête criminelle a été ouverte à ce sujet, car il semble qu’au moins une personne ait pu s’être fait injecter une aiguille.

Pendant ce temps, du côté civil des choses, les poursuites commencent à affluer… et Travis a déjà été cité comme défendeur.