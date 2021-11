La vidéo promotionnelle du film des Beatles pour « Hello Goodbye »

Le vendredi 10 novembre 1967, Les Beatles sont arrivés au Saville Theatre dans le West End de Londres pour réaliser trois films promotionnels pour soutenir la sortie de leur dernier single. « Hello, Goodbye » avait été enregistré par les Beatles aux studios Abbey Road au cours de cinq sessions distinctes entre le 2 octobre et le 2 novembre et devait sortir au Royaume-Uni le 24 novembre et trois jours plus tard aux États-Unis. Moins de trois semaines entre la fin du disque et sa sortie – c’est ce qui a contribué à rendre la musique pop si vitale, il y a toutes ces années.

La société de Brian Epstein, NEMS, a loué le Saville Theatre en 1965 et il était toujours en location malgré la mort du manager des Beatles quelques mois plus tôt. Avant son décès, Epstein a organisé un certain nombre de concerts dominicaux au Saville, dont un par le Jimi Hendrix Experience le 4 juin 1967. Paul et George ont assisté à la représentation et ont entendu le guitariste jouer sa version de la chanson titre au Sgt. Groupe de Pepper’s Lonely Hearts Club. Hendrix a été réservé pour jouer un deuxième spectacle au Saville le 27 août 1967, mais le spectacle a été annulé à la suite de la mort de Brian Epstein plus tôt le même jour.

En novembre 1967, Paul a assumé le rôle de diriger le tournage de « Hello, Goodbye » sur un film couleur 35 mm et a déclaré plus tard: « Réaliser un film est quelque chose dans lequel tout le monde veut toujours se lancer. C’était quelque chose qui m’avait toujours intéressé, jusqu’à ce que je l’essaye réellement. … Il se passait tellement de choses – tellement de décisions à prendre – que j’ai fini par détester ça.

Les Beatles espéraient que la BBC utiliserait le film dans leur émission télévisée, Top of the Pops. Cependant, en juin 1966, l’Union des musiciens avait obtenu l’interdiction de toutes les représentations à la télévision qui étaient mimées ; de l’avis du syndicat, cela entraînerait plus de travail pour ses membres. Bien que George Martin ait créé une version remixée de la chanson sans les altos, il était encore évident pour tout le monde que les Beatles mimant « Hello, Goodbye », il n’y avait donc pas de transmission télévisée. Le 23 novembre, la veille de la sortie du single, Top of The Pops a montré une séquence de A Hard Day’s Night accompagnée de l’audio, une décision quelque peu bizarre, mais qui n’a en rien affecté le succès du disque, ce qui a fait le les charts le 2 décembre et est resté au n ° 1 pendant sept semaines; aux États-Unis, il est resté au n ° 1 pendant trois semaines.

Pour le marché américain, Neil Aspinall a personnellement envoyé par courrier la bande vidéo de « Hello, Goodbye » du tournage du Saville Theatre à New York pour ses débuts au Ed Sullivan Show le dimanche 26 novembre 1967; Sullivan a présenté le film en lisant un télégramme des Beatles ; deux nuits plus tard, la promo a également été diffusée sur ABC, The Hollywood Palace.

Les trois versions apparaissent sur les coffrets DVD et Blu-ray The Beatles 1+ sortis en 2015. Dans le premier des deux films du deuxième disque de l’emballage, les Beatles sont vêtus de leurs « vêtements de ville ». La séquence incluse sur le disque 1 est une prise complètement différente et montre le groupe portant leur ‘Sgt. Tenues de poivre’. La troisième promo présente des éléments des deux versions précédentes ainsi que des séquences complètement nouvelles, notamment John dansant la torsion.

La promo Hello Goodbye est disponible sur The Beatles 1 Video Collection qui peut être achetée ici.