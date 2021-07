La vidéo promotionnelle du Samsung Galaxy Watch 4 montre One UI Watch en action

TL;DR

Des vidéos promotionnelles de la Samsung Galaxy Watch 4 et de la Galaxy Watch 4 Classic ont fuité. Les vidéos montrent la nouvelle montre One UI de Samsung et quelques nouvelles fonctionnalités. Nous avons également un aperçu du Google Play Store et de l’application Google Maps sur les deux modèles Galaxy Watch 4.

Tout d’abord, les vidéos divulguées montrent que les deux modèles Galaxy Watch 4 exécutent Wear OS 3 et emballent le Google Play Store. Cela était dû au partenariat de l’entreprise avec Google pour sa nouvelle interface utilisateur One UI Watch et l’expérience de base Wear OS 3. Nous voyons également des icônes pour d’autres applications Google sur les montres intelligentes, y compris l’application Google Maps pour la navigation.

Les vidéos présentent de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé destinées à la Samsung Galaxy Watch 4. Celles-ci incluent la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’entraînement, le suivi du sommeil, la composition de la graisse corporelle, etc. Le dernier sur cette liste est une nouvelle fonctionnalité. Il avait été précédemment suggéré que Samsung inclurait un capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA), couramment utilisé sur les balances intelligentes, pour mesurer le pourcentage de graisse du corps humain dans les muscles et autres tissus. On dirait que la rumeur était exacte.

Outre les fonctionnalités susmentionnées, la Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic devraient également permettre la surveillance de la pression artérielle, la mesure de l’ECG, les contrôles de SpO2, etc.

Ailleurs, nous voyons plusieurs nouveaux cadrans de montre arriver sur les modèles Galaxy Watch 4. Pour ajouter à son attrait rétro, la Galaxy Watch 4 Classic semble avoir plus de cadrans mécaniques que la Galaxy Watch 4 standard. Pendant ce temps, la vidéo montre également des cadrans qui incluent des widgets pour les objectifs d’activité et d’autres informations. Certains d’entre eux pourraient certainement être personnalisables pour afficher des widgets selon les préférences d’un utilisateur.

