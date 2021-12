La vidéo provocatrice de Ciara devient virale au milieu des rumeurs commerciales de Russell Wilson

Russell Wilson a fait l’objet de nombreuses spéculations commerciales ces dernières semaines. Les Seahawks de Seattle ont une fiche de 4-8 cette année et semblent se diriger vers une rupture inévitable.

Wilson a exprimé le désir de passer à autre chose depuis un certain temps maintenant. Le champion du Super Bowl XLVIII a passé la majeure partie de l’été dernier à exprimer son mécontentement envers les Seahawks, ne se refroidissant finalement que lorsque ses propres coéquipiers en ont eu marre.

Avec le déroulement de cette saison, cependant, les discussions commerciales se sont à nouveau réchauffées. À tel point, en fait, qu’une liste de trois équipes pour lesquelles Wilson serait disposé à renoncer à sa clause de non-échange a vu le jour.

Au milieu de tout le battage et du drame entourant son mari, la pop star Ciara a décidé de lui envoyer un petit message provocateur sur les réseaux sociaux.

Wilson a adoré ce qu’il a vu, répondant à la vidéo: « À plus tard ce soir après le travail hahaha », et ajoutant plusieurs emojis cardiaques et des emojis qui pleurent de rire.

Ce n’est pas la première fois que Ciara casse Internet de cette manière.

Sa tristement célèbre vidéo « baignoire » continue de devenir virale à ce jour.

Aïe. https://t.co/X7TqIR7l4I – Jeu 7 (@game7__) 10 décembre 2021

Dans l’ensemble, c’est bien que Wilson ait une telle présence stabilisatrice à la maison. Le football professionnel peut être un jeu vicieux, et c’est bien qu’il ait un partenaire aussi favorable pour l’aider à le guider.

