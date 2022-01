La vidéo Rainbow Six Extraction passe en revue la tradition du jeu et la menace à laquelle REACT fait face

Extraction Rainbow Six est bientôt disponible, et la dernière bande-annonce vous aide à vous familiariser avec la tradition du jeu.

Dans la dernière vidéo du titre à venir, le Dr Elena « Mira » Alvarez, directrice de REACT R&D, dirige l’équipe qui recueille des informations critiques sur l’évolution de la menace archéenne.

Parce que chaque ennemi a ses propres capacités et mutations, vous devrez apprendre, vous adapter et travailler en équipe de trois pour survivre.

Le jeu propose 18 des 60 opérateurs de Rainbow Six Siege dans ce nouveau cadre PVE. Vous emmènerez ces opérateurs lors d’incursions dans des zones contaminées pour atteindre des objectifs et mener le combat contre les Archéens.

Rainbow Six Extraction arrive le 20 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Amazon Luna et Google Stadia, et vous pouvez jouer gratuitement jusqu’à 14 jours avec le Buddy Pass. De plus, si vous êtes abonné au Game Pass, il sera disponible dès le premier jour pour les utilisateurs de PC et Xbox.

Si vous voulez avoir une idée de ce à quoi s’attendre à l’avance avec le tireur, assurez-vous de lire l’aperçu de Dorrani. De plus, si vous envisagez de jouer sur PC, jetez un œil aux spécifications.