La vidéo réémerge de Tyson Fury et Anthony Joshua ayant une conversation FaceTime hilarante et AJ prédit un combat pour 2021

Une séquence vidéo du célèbre appel FaceTime de Tyson Fury avec Anthony Joshua fait à nouveau le tour.

Lundi, Eddie Hearn a révélé que des contrats sont signés pour le choc incontesté pour le titre mondial des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO, qui devrait être le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique.

Anthony Joshua – Instagram Joshua et Fury se sont affrontés à Marbella en juillet

L’été dernier, AJ a posté une image de lui en train de parler à son rival des poids lourds à Puerto Banus alors que le « Gypsy King » arrêtait sa voiture et parlait par la fenêtre.

Aucune vidéo n’a jamais émergé de la discussion, mais des images de 2019 ont montré que le couple avait échangé des mots dans le passé.

Les rivaux britanniques des poids lourds ont confirmé publiquement qu’ils avaient échangé des propos de trash légers par téléphone.

Pendant ce temps, le «Gypsy King» était suivi par des caméras pour une documenrary ITV.

ITV Fury et Joshua ont parlé sur FaceTime

En conséquence, l’appel avec Joshua a été capturé à la caméra lorsqu’il s’est produit dans un pub devant un groupe de parieurs étonnés.

Dans le clip, Anthony a demandé à Tyson: « Quand nous battons-nous? »

Fury a ri et a répondu: «Quand nous battons-nous? Tenez-vous bien. »

AJ a insisté: « Cela ressemble à 2021. »

Avant que Fury ne conclue: « Je t’ai seulement appelé pour te dire bonjour. »

Getty Fury et Joshua ont accepté de se battre deux fois en 2021

Quand il a parlé de leurs conversations initialement en septembre dernier, Joshua a déclaré à Behind The Gloves: «Tyson m’appellera au hasard au téléphone et il rigolera un peu et j’aurai un petit rire.

«Ensuite, je dirai: ‘Je vais vous assommer.’ Puis il dira: «La ferme, je vais vous assommer.»

«C’est juste moi et Tyson, à travers et à travers le respect est là mais nous combattons des hommes.

Vous pouvez regarder la vidéo de l’appel FaceTime dans le lecteur en haut de la page.