La vidéo « Space Charging » de Motorola le montre en train de recharger 4 téléphones à la fois

in

Motorola a présenté sa technologie sans fil “Space Charging” sans fil (OTA) dans une vidéo de démonstration non répertoriée et supposée – et bien qu’il semble encore loin d’être prêt pour la production, la société a démontré que l’une de ses stations de recharge peut rechargez à distance quatre téléphones à la fois.

La station elle-même (ou le prototype montré dans la vidéo, au moins) ressemble à un routeur WiFi – un rectangle en plastique gris sur un support avec des lumières clignotantes sur le côté et un logo Motorola arborant au milieu.

La vidéo montre la station chargeant jusqu’à quatre téléphones (ce qui semble être des appareils phares de Motorola Edge, vraisemblablement avec des bobines de charge sans fil) à une distance d’un mètre, et montre la station rechargeant un téléphone jusqu’à trois mètres. On ne sait pas s’il peut charger plusieurs appareils à cette plage, et il semble avoir un taux de charge maximal de 5 W selon Android Central, qui a d’abord trouvé la vidéo.

C’est un taux dérisoire par rapport aux autres chargeurs sans fil sur le marché, qui dépassent les 15 W dans des modèles même abordables ; bien sûr, ceux-ci ne se chargent que si les appareils sont placés directement sur le chargeur. Il est beaucoup plus facile, quoique plus lent, d’avoir une station au centre d’une pièce pour recharger un téléphone dans une poche ou dans la main.

Analyse : la tarification sans fil, la prochaine frontière ?

De nos jours, la plupart des téléphones phares sont dotés d’une charge sans fil, mais comme mentionné précédemment, la partie «sans fil» signifie uniquement qu’il n’y a pas de fil entre le téléphone et le chargeur – il nécessite toujours une proximité extrêmement étroite pour transférer l’alimentation.

L’avantage de la recharge sans fil est évident, mais on ne sait pas à quel point nous sommes sur le point d’obtenir une version entièrement fonctionnelle, sans parler des téléphones compatibles s’ils ont besoin de plus que des câbles de recharge sans fil en stock. Cependant, peu de fabricants de téléphones semblent être en avance sur la recharge sans fil – seuls Motorola, Xiaomi et Oppo ont affirmé qu’ils travaillaient sur la technologie.

Motorola travaille avec la société GuRu pour développer sa technologie Space Charging, utilisant des ondes radio pour recharger des appareils à distance, tandis que Mi Air Charge de Xiaomi est une solution interne avec cinq antennes d’interférence de phase pour localiser et recharger les téléphones à distance. La solution d’Oppo opte pour la résonance magnétique pour alimenter les téléphones, mais a moins de portée que l’option de Xiaomi, du moins pour le moment.

Toute cette technologie semble encore loin d’être prête à arriver sur le marché, mais au moins elles sont en route – ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour une éventuelle option Samsung OTA, qui n’est apparue que dans un brevet.