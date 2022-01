La vidéo spoiler d’Emmerdale montre Manpreet sauver Vinny de Meena

Manpreet Sharma (Rebecca Sarker) n’est pas prêt à laisser Meena Jutla (Paige Sandhu) faire une autre victime à Emmerdale, et les scènes à venir la verront faire tout ce qu’il faut pour protéger le captif Vinny (Bradley Johnson).

Comme les téléspectateurs le savent, Meena a tué quatre personnes que nous connaissons, et elle a clairement fait savoir qu’elle n’avait pas encore fini !

Elle a ciblé Manpreet ces dernières semaines, après avoir découvert que sa sœur était trop proche de la vérité. En conséquence, elle l’a fait prisonnière, l’a torturée et a même juré de la tuer.

Les téléspectateurs ont été amenés à croire que Manpreet était, en fait, déjà mort, mais une torsion dans l’offre de vendredi (7 janvier) du feuilleton ITV a révélé qu’elle est toujours en vie.

Meena, quant à elle, a pris Vinny en otage, après que sa croisade pour sauver Liv Flaherty (Isobel Steele) l’ait conduit directement dans sa ligne de tir.

Le sort de Manpreet et Vinny reste inconnu, Meena précisant la semaine prochaine qu’elle a l’intention de les tuer tous les deux.

Mais Manpreet ne reculera devant rien pour empêcher sa sœur de prendre une autre vie, comme le prouve ce clip de l’édition de mardi (11 janvier) du feuilleton.

Terrifié, Vinny admet qu’il a peur de Meena, disant à Manpreet que sa sœur tueuse « s’en tire » de sa peur.

«Je ne veux pas mourir», dit-il, dans des scènes émouvantes.

Plus : Savons



Manpreet lui assure que personne ne meurt, et dans une tournure surprise, elle met la main sur ce qui semble être une clé, qu’elle utilise pour se libérer.

Va-t-elle déjouer Meena et sauver Vinny et elle avant qu’il ne soit trop tard ? Ou Meena finira-t-elle par avoir le dernier mot ?

Emmerdale diffuse ces scènes le mardi 11 janvier à 19h sur ITV.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d'accueil.

