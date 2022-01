La vidéo spoiler d’Emmerdale révèle le moment où Tracy décide de partir

Tracy Metcalfe (Amy Walsh) prend une énorme décision dans les prochaines scènes d’Emmerdale, alors qu’elle décide de quitter le village dans son rétroviseur et de recommencer ailleurs.

Le pilier du savon assiste à un séminaire sur la dépression postnatale la semaine prochaine, et pendant son séjour, elle s’est vu offrir un emploi à Nottingham.

Les scènes suivantes la verront se confier à Charity Dingle (Emma Atkins), qui l’encourage à le prendre.

Tracy, stimulée par la confiance de Charity en elle, décide finalement de saisir l’opportunité à deux mains, et elle est donc forcée d’annoncer la nouvelle à Nate.

Le clip vidéo ci-dessus – tiré de l’édition de mercredi (12 janvier) du feuilleton ITV – la voit s’arrêter chez Billy Fletcher (Jay Kontzle), où Nate séjourne actuellement.

Elle est surprise de découvrir que Nate lui a préparé un repas, et il perd peu de temps à lui dire à quel point il souhaite qu’ils ravivent leur histoire d’amour.

Tracy, cependant, lui annonce la nouvelle, lui disant qu’elle et Frankie partent pour Nottingham.

Comment va réagir Nate ?

« La réaction instinctive de Nate est la peur », a déclaré l’actrice Amy Walsh. «Il réagit à la peur et l’en dissuade, sapant sa confiance en elle.

«Je pense que cela vient d’un endroit de – pas de méchanceté – mais c’est assez manipulateur et complice, car il s’agit de la briser. Mais cela vient d’un lieu de peur, alors il joue cette carte.

Nate pourra-t-il faire reconsidérer Tracy ? Ou sa décision est-elle déjà prise ?

Emmerdale diffuse ces scènes le mercredi 12 janvier à 19h sur ITV.

