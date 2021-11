La vidéo spoiler d’Emmerdale révèle que Ben et Aaron envisagent une sortie

C’est une grosse semaine pour Ben Tucker (Simon Lennon) et Aaron Dingle (Darren Miller) alors qu’ils envisagent une vie loin d’Emmerdale pour que Ben prenne un nouveau travail à Newquay.

Un nouveau clip vidéo montre Ben de plus en plus anxieux alors qu’il attend un appel pour confirmer son emploi, mais lorsque Liv Flaherty (Isobel Steele) le découvre, elle essaie égoïstement de saboter l’opportunité.

Ben est horrifié quand il découvre ses manigances et cela conduit à une confrontation dramatique entre les deux.

Ayant appris la nouvelle de Ben, Aaron est dégoûté par Liv – et annonce qu’il rejoindra Ben alors qu’il s’éloigne.

Comme Liv va inévitablement se battre avec Aaron, peut-elle l’empêcher de la renier entièrement après son comportement récent ?

Danny entre au château I’m A Celebrity cette année et a récemment confirmé à Metro.co.uk qu’il quittait le feuilleton.

Alors, est-ce son scénario de sortie ?

Ben et Aaron regardent vers l’avenir (Photo: ITV)

À propos de sa décision de partir, Danny a expliqué: « J’ai malheureusement décidé de commencer un nouveau chemin dans la vie. J’ai mon bébé maintenant et je suis [getting] marié l’année prochaine, c’était le bon moment pour ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Je suis très, très émotif à ce sujet en fait, cela a été une énorme partie de ma vie…

« Je voulais déployer mes ailes depuis un moment et un spectacle comme celui-ci peut me donner l’occasion de voir ce qui se passe après. [I can] commencer une nouvelle vie avec ma famille et voir ce qui se passe.

Il a ajouté: » De toute évidence, lorsque vous êtes sous contrat et dans une émission fantastique comme Emmerdale, vous êtes aux mains des intrigues et des scénaristes.

« C’est quelque chose dont je voulais les libérer et me libérer, parce que je voulais m’assurer que je pouvais choisir et être là pour mon bébé si j’en avais besoin. »

« C’était une décision vraiment difficile, c’est pourquoi je suis si ému à ce sujet maintenant, j’en parle. J’espère que ça arrivera après, je ne retiens pas mon souffle parce que pourquoi le devrais-je ?’

Alors, Ben prendra-t-il le travail et emmènera-t-il Aaron avec eux ?

Ou Liv va-t-elle y mettre un terme ?

