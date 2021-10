La vidéo suggestive de Jessica Cediel

.

Par inadvertance, Jessica Cediel a ouvert le débat pour savoir si c’est une bonne idée pour les célébrités de créer des pages payantes de contenu exclusif pour leurs abonnés.

L’animatrice de télévision colombienne de 39 ans a attiré l’attention après avoir lancé sa page de contenu exclusif payant, où elle propose des vidéos à la demande pour ses fans.

« Finalement!!! Dans mon profil, vous pouvez trouver le lien mes belles personnes », a-t-il annoncé avec une vidéo suggestive publiée sur son compte Instagram, où il fait la promotion de sa page payante récemment lancée avec un contenu exclusif, dans laquelle il promet de partager des vidéos et des photos exclusives, et n’auront un accès direct qu’avec les membres de cette communauté.

Rencontrez la page payante de contenu exclusif de Jessica Cediel

« Je suis Jessica Cediel et je veux vous souhaiter la bienvenue sur mon site Web. Ici, nous parlerons directement, je partagerai également des photos et des vidéos exclusives, des coulisses, des conseils beauté et bien plus encore », annonce la page récemment ouverte du présentateur de télévision.

« Beaucoup d’entre vous m’ont toujours demandé des vidéos, eh bien, via ma page, vous pouvez commander une vidéo personnalisée pour vous ou vos proches. Rejoignez-moi dans cette aventure. Je suis heureux de vous avoir ici et que vous fassiez partie de ma famille numérique. Inscrivez-vous maintenant », ajoute-t-il.

L’ancienne animatrice de l’émission de téléréalité Exatlón Estados Unidos, de Telemundo, a également fait la promotion de sa page sur son compte Twitter, où elle compte plus de 5 millions de followers. « Famille! Comment allez-vous!!! Va saluer ! Avec tout mon amour je vous ai laissé une surprise ! Allez visiter : http://JessiCediel.us et dites-moi », a-t-il déclaré.

Famille! Comment allez-vous!!! Va saluer ! ??

Avec tout mon amour je vous ai laissé une surprise ! ??

Allez visiter : https://t.co/yYhwKYOkw9 et dites-moi ❤️‍🔥 – Jessica Cediel (@jessicacediel) 19 octobre 2021

Selon les informations sur le site, la valeur de l’abonnement pour accéder au contenu exclusif de Cediel est de 0,99 $ US le premier mois, puis de 2,99 $ US par mois. Aucun détail n’est donné sur la valeur des vidéos à la demande ou si elles sont incluses dans l’abonnement.

Cependant, ce nouveau projet numérique de l’actrice et présentatrice de télévision ne signifie pas qu’elle cessera de télécharger du contenu d’intérêt gratuit pour les plus de 8,6 millions de followers qu’elle a sur son compte Instagram. Cela a été démontré avec diverses publications qu’il a faites pour encourager ses fans.

Il a récemment mis en ligne une photo avec le message suggestif : « Intouchable… but you feel this » (Intouchable… but you feel this). Et dans un post il y a à peine 2 jours, il était très heureux de danser et de montrer à ses abonnés à quel point la musique est importante dans sa vie.

« Que serait la vie sans la musique… Je ne pourrais pas, pour moi la danse c’est la vie. Et vous mon peuple, vous le pensez ? », a-t-il demandé à ses fans.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires