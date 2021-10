AC DCle clip de la chanson « Abasourdi » a dépassé le milliard de vues sur Youtube. Les David Mallet-clip réalisé, qui a été téléchargé sur Youtube en novembre 2012, a été filmé à la Brixton Academy de Londres le 17 août 1990. Les membres du public ont reçu des t-shirts gratuits avec les mots « AC DC – I was Thunderstruck » au recto et la date au verso, et ces t-shirts ont été portés par l’ensemble du public tout au long du tournage de la vidéo.

« Abasourdi » était le premier single de AC DCl’album de 1990 « La lame du rasoir ». La chanson a atteint la 5e place du palmarès Billboard Mainstream Rock américain.

Dans la réédition de 2003 de « La lame du rasoir », AC DC guitariste Jeune veau expliqué dans les notes de pochette comment la chanson est née : « Cela a commencé à partir d’un petit tour que j’avais à la guitare. Je l’ai joué pour Mal [AC/DC rhythm guitarist Malcolm Young] et il a dit : ‘Oh, j’ai une bonne idée de rythme qui ira bien à l’arrière.’ Nous avons construit la chanson à partir de cela. Nous l’avons tripoté pendant quelques mois avant que tout ne se mette en place. Au niveau des paroles, il s’agissait en fait de trouver un bon titre, quelque chose du genre ‘Puissance’ ou ‘Autoroute pour l’enfer’. Nous avons trouvé ce truc de tonnerre et cela semblait bien sonner. AC DC = Puissance. C’est l’idée de base. »

« Abasourdi » rejoint d’autres artistes de hard rock et de heavy metal qui ont rejoint le Billion Views Club : METALLIQUE (« Rien d’autre ne compte »), GUNS N’ ROSES (« Mon enfant adoré » et « Pluie de novembre »), LINKIN PARK (« Engourdi ») et REINE (« Rhapsodie bohémienne »).

AC DCle dernier album de « Mise sous tension », est sorti en novembre 2020. Le LP présente AC DCla gamme actuelle de Brian Johnson (voix), Phil Rudd (tambours), Falaise Williams (basse), Jeune veau (guitare) et Stevie Jeune (guitare). Il a été enregistré sur une période de six semaines en août et septembre 2018 à Entrepôt Studios à Vancouver avec le producteur Brendan O’Brien, qui a également travaillé en 2008 « Glace noir » et 2014 « Rocher Ou Buste ».

« Mise sous tension » a atterri à la première place dans 18 pays, y compris aux États-Unis, où il s’est vendu à plus de 117 000 exemplaires la première semaine. « Mise sous tension » marqué AC DCsixième album n°1 en Australie où le groupe est le seul groupe australien de l’histoire à avoir eu un album n°1 sur cinq décennies : « De retour en noir » (années 1980), « Ballbreaker Live » (années 1990), « Glace noir » (années 2000), « Rocher Ou Buste » (années 2010) et « Mise sous tension » (années 2020).

« Mise sous tension » a été l’album le plus vendu de 2020 sur au moins trois de ses plus grands marchés – les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni – où il a fait ses débuts au n ° 1.



