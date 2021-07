La vidéo TikTok de Selena Gomez a des commentaires de fans

Les fans ont été ravis de voir Selena Gomez devenir de plus en plus active sur TikTok. La chanteuse a régulièrement publié du contenu hilarant, des sons tendance en synchronisation labiale et se moque de son ancien style de tapis rouge. Sa dernière vidéo, cependant, a soulevé pas mal de sourcils.

Mardi, Selena a posté une vidéo sur l’application portant un sweat-shirt rouge et tenant un coca. “Alors, tu me dis que tu peux lire son thème astral de naissance, mais tu ne peux pas lire les drapeaux rouges ?” elle synchronisa les lèvres avant de prendre une gorgée de soda. “Soeur.”

Les fans ont immédiatement sauté dans les commentaires pour souligner l’ironie de la vidéo. “Soeur, tu es la reine d’ignorer les drapeaux rouges “, a commenté une personne. Un autre a précisé de qui ils parlaient. “Bestie, son nom a commencé par un J”, ont-ils déclaré.

D’autres ont continué à souligner les drapeaux rouges dans la relation de Selena avec son ex, Justin Bieber. “C’était un poisson, tu n’as pas lu ça non plus.” Mais certains ont défendu l’actrice. “Elle est la Selena Gomez, si elle ne veut pas lire les drapeaux rouges, ce n’est pas un problème.”

Selena a reconnu son manque de chance dans les relations dans une récente interview : “Je pense que la plupart de mes expériences dans les relations ont été maudites”, a-t-elle déclaré à Vogue Australia. “Je me sentais tellement moins que dans les relations passées et je ne me suis jamais vraiment senti égal.”

Cela fait un bon moment que Selena n’a pas eu de relation publique, il est donc possible que ces jours-ci, elle lise un peu plus attentivement ces “drapeaux rouges”.

