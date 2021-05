La vidéo TikTok donne lieu à de nouveaux indices sur les disparus

Sofia Juarez. (Crédit: Département de police de Kennewick)

. – Une vidéo TikTok filmée à Culiacán, au Mexique, a conduit à de nouveaux indices dans le cas de Sofia Juarez, une fille qui a été kidnappée dans la nuit du 4 février 2003, la veille de son cinquième anniversaire, alors qu’elle marchait près de chez elle. À Kennewick, État de Washington, selon la police.

Selon la police, les utilisateurs de l’application ont contacté les agents de Kennewick après avoir regardé une vidéo d’une jeune femme qui, selon eux, correspond à l’âge approximatif de Juarez et à quoi elle pourrait ressembler après des années.

Dans la vidéo qui a été tournée à Culiacán, Sinaloa, en mars, une personnalité de TikTok a interviewé la femme en espagnol. Lorsqu’on lui a demandé son âge, elle a répondu qu’elle avait 22 ans et a dit qu’elle déteste les anniversaires. Ensuite, la femme a dit qu’elle aimerait parler avec sa famille parce que certaines personnes ont dit qu’elle avait été enlevée et qu’elle ne savait pas d’où elle venait.

«Nous connaissons la vidéo TikTok. Des recherches sont en cours. Merci à ceux qui nous ont envoyé des informations sur cette vidéo. C’est apprécié », a déclaré la police de Kennewick dans un communiqué sur le site Web créé pour générer de nouvelles pistes dans l’enquête.

La page comprend des photographies de progression d’âge montrant à quoi pourrait ressembler Juarez aujourd’hui.

La police a contacté le TikToker qui l’a interrogée

Juarez aurait 23 ans maintenant, et les utilisateurs de TikTok disent que la femme dans la vidéo ressemble à la fille disparue.

L’enquêteur spécial de la police de Kennewick, Al Wehner, a déclaré que les enquêteurs avaient été en contact avec la personnalité de TikTok, qui s’identifie en ligne comme akayalla et qui a interviewé la femme dans la vidéo. Il les a aidés à essayer de localiser la femme à Culiacán, a déclaré Wehner.

L’enquêteur a expliqué qu’à ce moment il ne pouvait pas révéler le nom de la personnalité TikTok.

Certaines personnes prétendant être liées à la femme ont contacté TikToker pour lui dire qu’elle n’était pas Juarez et pour arrêter la publicité de la vidéo, selon Wehner. L’enquêteur a déclaré que ces appels lui semblaient suspects, car lorsque les enquêteurs de Kennewick ont ​​tenté de faire un suivi, ils n’ont pu joindre aucun des appelants.

“Des similitudes très évidentes” entre Sofia Juarez et la femme TikTok

«Il y a des similitudes très évidentes», a déclaré Wehenr à propos de la femme TikTok et de la fille disparue. En fin de compte, a ajouté Wehner, les enquêteurs espèrent demander à la femme de faire effectuer un test ADN pour correspondre à l’ADN de Juarez au dossier.

La mère de Juarez est décédée en 2009, a déclaré Wehner, mais les enquêteurs restent en contact étroit avec le reste de la famille.

Sur le site Internet créé pour l’affaire, la police affirme n’avoir jamais oublié Juarez.

«Sofia était un phare de soleil à qui on lui a volé une vie brillante et innocente. Sa famille, ses amis et sa communauté ont vécu sous un nuage sombre depuis qu’il nous a été enlevé. Sofia était, et est toujours, aimée de tous ceux qui la connaissaient. Sofia ne sera jamais oubliée », déclare le site.

En raison de nombreuses nouvelles pistes dans l’affaire, la police dit qu’elle porte désormais un “grand intérêt” pour une camionnette bleu clair, argentée ou grise, fin des années 70 ou début des années 80, pleine grandeur et sans vitres latérales., Ce qui a été vu dans la région. à l’époque de la disparition de Juarez.

Les indices peuvent être soumis à la police de Kennewick sur le site Web.