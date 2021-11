La vidéo vertigineuse d’un alpiniste franchissant une via ferrata à 700 mètres d’altitude

Nouvelles connexes

Jesse St Louis, qui se décrit comme un « aventurier tristement célèbre », a été enregistrée en train de marcher le long d’une des via ferrata d’Engleberg, en Suisse, et la vidéo vertigineuse est devenue virale sur les réseaux sociaux avec des millions de vues.

Engleberg est un vrai paradis pour les aventures sportives se réfère verticalement. La région compte six via ferrata, 8 jardins d’escalade et plusieurs spots rocheux et d’innombrables voies d’escalade alpine.

Les via ferrata ne sont qu’un itinéraire à la fois vertical et horizontal équipé de barres d’acier cloué au rocher d’une montagne, entre autres matériaux tels que des chaînes, des ponts suspendus, des tyroliennes, etc.

Dans les images capturées par Jesse, on peut le voir marcher sur une belle vallée d’environ 700 mètres d’altitude.

