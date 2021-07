La vidéo virale TikTok a la meilleure réponse aux anti-Vaxxers ⋆ .

Le comédien Scott Seiss a posté une réponse vidéo précise et implacable aux anti-vaxxers en mai qui a de nouveau décollé sur Twitter après de récents retweets de célébrités.

Cette gestion directe du sujet est rafraîchissante à une époque de désinformation de masse des médias sociaux sur les vaccins, de taux de vaccination en baisse alors même que la variante Delta augmente et de médias qui utilisent des termes plus doux comme « hésitation à la vaccination ». Le président Biden vient d’appeler les réseaux sociaux comme Facebook pour “tuer des gens” en aidant à héberger et à répandre des mensonges sur le vaccin.

La frustration et l’impatience de Seiss envers ceux qui se mettent eux-mêmes et les autres en danger saignent à travers cette courte vidéo TikTok. Pour beaucoup d’entre nous qui regardent perplexes alors que les gens ne sont pas vaccinés avec fierté, et pour ceux qui n’ont pas réussi à convaincre leurs amis et leur famille, les paroles de Seiss sont pertinentes. Cela est encore démontré par le fait que la vidéo accumule les retweets et que les statistiques s’élèvent à plus de 2 millions de vues sur Twitter uniquement.

Si vous pensez qu’il est dur dans ses messages, je pense qu’il est dur de renoncer à un vaccin qui pourrait vous sauver la vie, aider à protéger ceux qui vous entourent, et que d’innombrables personnes qui ne peuvent pas y accéder dans le monde seraient ravies de le recevoir. Ce type de vidéo est également l’approche comique de marque de Seiss, et vous pouvez en regarder plus sur TikTok.

“Je ne vais pas me faire vacciner” pic.twitter.com/pllmMTZBEk – Scott Seiss (@ScottSeiss) 13 mai 2021

“Je ne vais pas me faire vacciner”, commence Seiss, d’un ton quelque peu moqueur. Coupe rapide à :

« Alors mourez », dit-il. “Que voulez-vous que je fasse? Se disputer avec vous ? Je ne fais pas partie de l’équipe de débat. Ce n’est pas un simulacre de procès.

Il revient à la voix d’un anti-vaxxer. « Ne vous inquiétez-vous pas des effets secondaires ? »

« Je m’inquiète pour la maladie.

L’anti-vaxxer encore : “Ils vous traquent grâce à la puce électronique.”

Il s’agit d’une référence à la théorie du complot absurde mais répandue selon laquelle les gouvernements utilisent les vaccins COVID-19 comme une chance d’insérer une puce de suivi dans les destinataires. Comme s’ils étaient incapables de traquer les gens à travers les téléphones que nous emportons partout et les informations que nous mettons volontiers sur les réseaux sociaux chaque jour, s’ils le souhaitent ! Comme si les gouvernements du monde pouvaient se donner la peine de micropucer des millions de ses habitants pour – je ne sais pas, des raisons ? Il ne semble jamais y avoir de raison fournie au-delà de l’affirmation paranoïaque initiale.

Seiss répond à la demande de « puce électronique » avec le même rappel : « Ils vous suivent via le téléphone sur lequel vous regardez cela. »

« Faites-vous vacciner », conclut-il catégoriquement.

Il y a des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner parce qu’ils ont certaines conditions médicales, et cela ne leur est manifestement pas destiné. La meilleure chose que nous puissions faire pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés en toute sécurité et ceux de moins de 12 ans qui ne sont pas encore éligibles est pour ceux qui sont éligibles à se faire vacciner afin de mieux les protéger.

Autant j’apprécie l’approche sans faille de Seiss, autant il est étonnant de regarder les réponses sous son Tweet et de voir un flot incessant d’anti-vaccins intervenir pour réfuter avec colère son message. Il y a même beaucoup de gens qui prétendent depuis plus d’un an dans une pandémie qui a tué quatre millions de personnes dans le monde que le coronavirus n’est pas réel. Si vous voulez perdre confiance en l’humanité, je peux vous recommander ce fil. Si vous en avez assez d’un anti-vaccin dans votre vie, vous pouvez lui envoyer cette vidéo.

Voici d’autres choses que nous avons vues :

Les sauveteurs continuent de courir contre la montre pour trouver des survivants des inondations dévastatrices d’Europe occidentale, alors que la région est sous le choc d’une “catastrophe aux proportions historiques”. (via CNN) Les célébrités pleurent Biz Markie avec des hommages après la mort du rappeur “Just a Friend” à 57 ans. (via HuffPo) “Alors attendez, Hayley Atwell et Tom Cruise sortent-ils réellement?” Je ne veux pas connaître la réponse à cela, vous pouvez donc cliquer pour moi. (via Pajiba) Le réalisateur Spike Lee semble avoir sauté le pas et annoncé Titane comme le lauréat de la Palme d’Or du Festival de Cannes. (via Variety) Space Jam: A New Legacy a connu un bon départ au box-office, mais les critiques sont moins gentilles, le film étant actuellement à 31% sur Rotten Tomatoes. (via la date limite et les tomates pourries) Miss Minutes a presque eu une scène de combat sur Loki ??? (via Nerdist)

Je suis heureux que nous, en tant que société, lisions Luigi Massoni et disions collectivement « naw bro, mettons le manoir de Luigi à la mode » https://t.co/hBWvtsNt5C pic.twitter.com/6LpfavnO7Q — #BLM | Señorish 🦋 (@Senorish) 17 juillet 2021

Et enfin, Manny Jacinto de The Good Place est-il la plus belle personne sur Terre ? Tous les signes indiquent oui.

Ma parole. https://t.co/bIIImYS1cy – Saeed Jones (@theferocity) 17 juillet 2021

Qu’avez-vous vu dehors en ce beau samedi ?

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]