Une vidéosurveillance effrayante montre l’homme qui serait le suspect du meurtre de David Amess marchant calmement dans une rue du nord de Londres quelques heures avant le meurtre du député conservateur.

Ali Harbi Ali, qui a été arrêté pour suspicion de meurtre, a été filmé en direction de la station Gospel Oak à 8h44 vendredi.

Avec un sac à dos sur l’épaule droite, le jeune homme de 25 ans porte une parka verte et des lunettes, une main dans sa poche gauche.

Les images sont censées constituer un élément clé des enquêtes policières

C’est dans une boutique proche du domicile que le suspect aurait partagé avec sa famille.

Ismet Cengiz, 50 ans, le directeur du Costcutter, a déclaré avoir reçu la visite d’un détective hier.

CCTV de l’homme soupçonné d’être le tueur du député David Amess, Ali Harbi Ali, 25 ans, marchant de sa maison de Kentish Town vers Gospel Oak overground

« Elle a dit qu’elle enquêtait sur le meurtre du député et a demandé à regarder les images de vidéosurveillance », a-t-il déclaré au Daily Mail. « Ils voulaient regarder la rue à l’extérieur. »

Sir David, 69 ans, a été attaqué alors qu’il procédait à une opération chirurgicale de routine à l’église méthodiste de Belfairs.

On pense que le député pourrait avoir été ciblé simplement parce que ses réunions avec les résidents locaux ont été si bien annoncées en ligne.

Il est entendu que les détectives n’ont pas encore trouvé d’autre raison pour laquelle le père de cinq enfants marié a été ciblé.

Rien ne prouve que le suspect – qui serait un ressortissant britannique d’origine somalienne – ait tenté de prendre rendez-vous avec d’autres députés, selon des sources.

Sir Keir Starmer aurait été son député local, mais en raison de sa position de leader travailliste, il aurait probablement eu plus de sécurité.

Les députés se sont assis côte à côte dans un service émotionnel pour Sir David hier (Photo: AP)



Sir David a été poignardé à mort lors d’une réunion de routine de circonscription locale (Photo: EPA)

Scotland Yard a déclaré que la première enquête avait révélé une « motivation potentielle liée à l’extrémisme islamiste ».

Mais il est entendu que le suspect n’était pas, et n’avait pas été auparavant, un sujet d’intérêt (SOI) pour les services de sécurité.

Le MI5 enquête sur environ 3 000 SOI et mène à tout moment environ 600 enquêtes en direct. Il existe également environ 40 000 SOI « fermés » – ceux qui ont été examinés précédemment.

Un suspect est mis sur la liste fermée lorsque des responsables de la sécurité ne représentent pas une menace suffisamment importante pour lui allouer des ressources en priorité.

Plus : Sir David Amess



La police antiterroriste continue d’interroger Ali, qui a été arrêté sur les lieux.

Cela survient après que les députés se soient assis côte à côte lors d’un service émotionnel en l’honneur de Sir David.

Un sombre cortège d’environ 800 députés et pairs, vêtus de noir, est entré dans l’église à côté de l’abbaye de Westminster lundi, après un après-midi au cours duquel des hommages ont été rendus à la Chambre des communes et aux Lords.

L’archevêque de Cantorbéry, Mgr Justin Welby, a déclaré qu’il y avait « une conviction unanime parmi tous ceux qui le connaissaient » que Sir David avait été « l’un des meilleurs ».

Le député vétéran est député depuis 1983.

La famille de Sir David se souvient de lui comme « un patriote et un homme de paix ».

Hier, Southend a obtenu le statut de ville en hommage émouvant à Sir David, qui a mené une campagne de plusieurs décennies pour le déménagement de la ville balnéaire jusqu’à son assassinat.

