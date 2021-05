La vie après la mort: des êtres chers décédés visitent vos rêves comme une «version plus jeune d’eux-mêmes» | Bizarre | Nouvelles

Ils se caractérisent par l’apparition d’êtres chers décédés dans les rêves, qui véhiculent souvent des messages de réconfort et d’espoir. Les rêves semblent souvent très réels et peuvent aider les gens à accepter leur chagrin. Tree Carr, auteur du livre «RÊVES: Comment se connecter avec vos rêves pour enrichir votre vie», affirme que de tels rêves apportent «des quantités incroyables de guérison et de clôture».

Sur sa chaîne YouTube Lucid Dream Tree, elle décrit le schéma et les rythmes de ces rêves de visites.

Ils sont normalement très brefs et vifs et l’interaction avec la personne décédée est “tout à fait positive”.

Mme Carr poursuit: «Habituellement, l’être cher décédé semble être une version plus saine ou peut-être plus jeune d’eux-mêmes avant de mourir.

“Habituellement, il y a une brève conversation.

“La conversation va généralement dans le sens” comment vas-tu? Je vais très bien, maintenant je suis assez heureuse. “

“Ou la conversation pourrait même être que l’être cher décédé donne un message ou dit” Je suis toujours là avec vous “- une sorte de message rassurant.”

Psychic Anne Reith soutient que des êtres chers décédés nous visitent dans nos rêves parce qu’il est plus facile pour les entités spirituelles de communiquer avec nous pendant que nous dormons.

Sur son site Internet, elle décrit ensuite une visite de sa mère décédée dans un rêve qu’elle a fait il y a 20 ans, alors qu’elle traversait une période très stressante de sa vie.

«J’ai regardé avec peur alors que l’arbre s’écrasait à travers le toit vers nous deux.

«Mais avant de nous toucher, l’arbre s’est fendu en deux et est tombé de chaque côté de nous.

«À partir du moment où elle est apparue dans le rêve, elle me regardait dans les yeux.

“Elle n’a pas dit un mot, mais elle m’a très clairement communiqué que tout irait bien dans mon monde éveillé, et qu’elle allait faire ce qu’elle pouvait pour me protéger pendant cette période stressante de ma vie.”