La vie après la mort: le chef de Google a vu une vie après la mort «fabuleuse» lors d’une expérience de mort imminente | Bizarre | Nouvelles

Les humains ont longtemps été fascinés par la possibilité que la partie essentielle de notre identité continue même après la mort physique du corps. De nombreuses théories ont été avancées au fil des ans sur la façon dont cela pourrait éventuellement se dérouler – la source de celles-ci provient généralement d’expériences de mort imminente. M. Gawdat a utilisé des modèles scientifiques, y compris la théorie de la relativité d’Einstein, pour expliquer pourquoi il pense que la vie est continue pendant son livre «Solve For Happy».

Il a déclaré: «La relativité du temps signifie que vous et moi pouvons avoir une conception du temps très différente en fonction de notre vitesse, de notre emplacement, de notre point de vue et de divers autres paramètres.

« L’absence de temps absolu rend chacune de nos perceptions du début et de la fin d’un événement spécifique différent. »

M. Gawdat a conclu que la vie «ne respecte pas les règles et principes du monde physique qu’elle a observé dans l’existence».

Faisant référence à son fils Ali, décédé en 2014, l’auteur a déclaré que, selon la théorie de la relativité d’Einstein, «une tranche» de l’espace-temps de l’univers «peut inclure la mort d’Ali avec ma propre naissance».

Mais M. Gawdat ne pense pas que ce soit le cas et a suggéré qu’il existe une forme d’au-delà où tout cela peut être observé.

Il a ajouté: «Le véritable observateur de cette tranche doit exister en dehors des limites de l’espace-temps, dans le cadre de la vie qui a précédé l’univers lui-même.

«Le vrai vous et le vrai moi, en dehors de nos formes physiques, vivant notre long continuum de vie, transcendent le long de la flèche du temps.

« Le moi physique est une illusion, la vie n’est pas le corps soumis aux limitations de l’espace-temps. »

L’entrepreneur estime que «si nous pouvions savoir à l’avance» qu’il y avait une vie après la mort «ce que nous faisons n’aurait pas tant d’importance».

LIRE LA SUITE: La théorie de l’au-delà soutenue par Einstein en tant que « règles du monde physique » ne s’applique pas

La recherche en neurosciences émet l’hypothèse qu’une expérience de mort imminente est un phénomène subjectif résultant d’une «intégration multisensorielle corporelle perturbée» qui se produit pendant des événements mettant la vie en danger.

Mais certaines croyances transcendantales et religieuses sur une vie après la mort incluent des descriptions similaires à celles racontées après une expérience de mort imminente.

M. Gawdat est l’ancien directeur commercial de Google X – une installation et une organisation de recherche et développement semi-secrète américaine fondée par Google.

Son livre s’inspire d’un certain nombre de philosophies et de religions différentes, bien que le bouddhisme, le stoïcisme et la pleine conscience soient des principes centraux.

«Solve For Happy: Engineer Your Path to Joy» est publié par Bluebird et disponible à l’achat ici.