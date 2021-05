La vie après la mort: les patients des centres de soins palliatifs atteignent leurs proches décédés qui «visitent» au passage | Bizarre | Nouvelles

Connues sous le nom de «visions de fin de vie» ou «visioning», elles ne sont visibles que par le patient. Les agents de soins du Western Reserve Hospice ont partagé certaines de leurs expériences extraordinaires de soins aux patients sur le point de mourir avec la chaîne News 4 de l’Oklahoma. Ils ont décrit combien de personnes dont ils avaient la garde avaient apparemment rencontré des êtres chers décédés avant leur décès.

Un soignant a raconté comment un homme avait reçu la visite de sa femme bien-aimée Becky, quelques instants avant de tirer son dernier souffle.

Elle a dit: “Il s’est en fait tiré par-dessus la barrière latérale et a tendu la main et a fait comme un mouvement d’étreinte, puis s’est allongé et en quelques minutes il est mort.

«Il attendait qu’elle vienne le chercher.

Dans un autre cas, une femme appelée Margaret a dit au personnel de l’hospice qu’elle avait reçu la visite de son fils Charles, un jour avant sa mort.

Charles était décédé tragiquement deux semaines auparavant, mais en raison de son état, le personnel de l’hospice avait décidé de lui cacher sa mort.

Un jour, Margaret, qui était clouée au lit depuis des semaines, s’est soudainement toute habillée.

Son soignant Dave a expliqué: «Sa sœur Dorothy est entrée.

De nombreux sceptiques rejettent la vision comme rien de plus que des hallucinations provoquées par la drogue et la maladie.

Cependant, le médecin de l’hospice Kevin Dieter a déclaré que toutes les visions des patients et ceux qui le faisaient n’étaient pas entièrement lucides.

Il a déclaré à News 4: “Les gens qui meurent peuvent encore avoir des hallucinations, mais elles sont qualitativement et quantitativement différentes.”