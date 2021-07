La vie après la mort : l’homme raconte un voyage terrifiant vers l’enfer où « des milliers de personnes ont brûlé dans des fosses » | Bizarre | Nouvelles

Beaucoup rejettent l’idée qu’il existe un endroit tel que l’enfer, où la rétribution pour les péchés passés est distribuée. Les sceptiques soutiennent souvent que le diable et son empire souterrain sont purement le fruit de l’imagination humaine. Pourtant, un homme prétend être allé en enfer et en revenir, révélant le voyage remarquable dans un livre qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et est devenu un best-seller du New York Times.

Dans une conversation avec le diffuseur chrétien TCT Network, Bill Wiese a revécu ses expériences terrifiantes de son voyage en enfer.

Se réveillant une nuit de 1998, le fervent chrétien se dirigea vers son frigo pour prendre un verre.

À son insu, son âme était sur le point de descendre dans l’abîme infernal de l’Enfer.

Il prétend que son esprit s’est détaché de son corps et a été transporté à travers un long tunnel dans le monde souterrain terrifiant.

M. Wiese aurait atterri sur le sol d’une cellule de prison, où il aurait été frappé par l’intensité de la chaleur.

“Il y avait des murs de pierre, des barreaux, c’était plutôt un donjon – un donjon sale, puant et rempli de fumée”, se souvient-il.

Il a poursuivi: “La chaleur était si insupportable, je me suis demandé comment je pouvais être en vie. Pourquoi suis-je ici, comment suis-je arrivé ici ? »

L’auteur a raconté comment il a été impitoyablement torturé par des démons blasphématoires, qui ont dirigé un torrent de haine contre lui-même et contre Dieu.

Dans une interview avec le présentateur de Fox News, Sean Hannity, M. Wiese a expliqué plus en détail son voyage de 23 minutes en enfer.

“J’ai vu ce grand puits de feu”, a-t-il déclaré.

Il a dit à M. Hannity que la chose la plus importante était que le public croie la Parole de Dieu sur les horreurs de la mort éternelle.

« Le Seigneur veut simplement que je dirige les gens vers les Écritures », a-t-il déclaré.

« Les églises ne parlent pas des Écritures qui parlent de l’enfer.

“Je ne suis qu’un panneau indicateur pour diriger les gens vers ces Écritures.”