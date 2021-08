La vie après la mort : un survivant d’une EMI « a flotté vers un triangle lumineux » après s’être écrasé à 90 mph | Royaume-Uni | Nouvelles

Jeremain a participé à la série à succès 24 heures en A&E. Il a parlé de son travail, révélant : « Je suis le meilleur pilote. Je tourne en rond autour d’autres employeurs, c’est moi. “Je fais environ 25 milles par semaine facilement – pas de collision, même pas une, même pas une demi-heure.”

Jeremain a décrit son expérience de mort imminente quand il était plus jeune : « Quand j’avais 16, 17 ans, j’avais une voiture de sport et j’étais un maniaque au volant.

“Je n’ai tué personne mais j’ai failli me suicider, mais je vivais aux îles Caïmans – c’est de là que je suis originaire.

“J’ai pris un virage à 90 miles à l’heure, j’ai perdu le contrôle de la voiture et elle s’est écrasée et s’est renversée et elle a atterri sur le toit – j’ai vu la radio tourner avec moi.”

Il a ajouté: «Si vous avez déjà vu une voiture, vous diriez aucun moyen, il n’y a aucun moyen que vous en soyez sorti vivant.

“Tout ce dont je me souviens avoir vu, c’est une grande lumière blanche et brillante, il y avait un petit triangle et je me suis dirigé vers lui, et je me souviens juste que je me sentais comme un serpent sortant de la voiture.

« Certainement, Dieu a frappé et a dit que ce n’était pas encore votre tour, ce n’était pas le moment pour vous, il y a autre chose que je veux que vous fassiez avant que je vous emmène d’ici. Il m’a sauvé cette nuit-là.

«C’était mon contrôle de la réalité et depuis lors, je suis allé tout droit A, tout droit Un enfant pas de problème. Il faut parfois une confrontation avec la réalité pour réveiller une personne.”

Mardi soir, les téléspectateurs de l’émission ont eu le cœur brisé car un patient est décédé après le tournage.

Sa mort a été annoncée à la fin de l’émission.

L’émission 24 heures en A&E est diffusée sur Channel Four depuis 2011.