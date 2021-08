La vie après la mort : un survivant d’une EMI a regardé la « vidéo de ma vie » alors qu’il mourait pendant 20 minutes | Sciences | Nouvelles

in

Scott Drummond était cliniquement mort pendant vingt minutes dans une expérience de mort imminente qui a déclenché un nouveau débat sur l’au-delà. M. Drummond a déclaré que l’expérience l’avait aidé à comprendre « où je suis assis avec ma famille et où je suis placé avec mon Père céleste ».

S’exprimant sur Prioritze Your Life, M. Drummond a expliqué comment, au début de la procédure, il a senti quelque chose monter dans son bras et traverser son cœur avant de voir son propre corps d’en haut et de regarder l’opération.

Il a ajouté: «Je n’étais pas seul, j’avais quelqu’un juste à côté de moi qui regardait.

“Et je ne sais pas si c’est normal ou non, mais j’ai regardé chaque point qui a été mis dans mon pouce.

«J’ai regardé l’infirmière sortir en courant de la pièce en disant que je l’avais tué, ce qui, j’en suis sûr, lui a fait craindre que ce qu’elle a fait ne fonctionne pas.

“Même si je n’ai jamais vu la personne à côté de moi, je me suis assis juste à côté de lui comme si je connaissais cette personne.

«Et tout a été fait par l’esprit, il n’y avait pas de conversation.

“Je pouvais entendre ce que faisait le médecin mais je ne pouvais jamais entendre bouche-à-bouche ce qui se disait avec la personne et c’était à côté de moi.”

M. Drummond s’est ensuite rappelé qu’on lui avait dit qu’il était temps de partir et de ne plus jamais regarder en arrière.