La vie après la mort: un travailleur des soins palliatifs raconte avoir quitté son corps dans une «expérience de mort partagée» | Bizarre | Nouvelles

William Peters s’était vu confier les soins d’un ancien marin marchand, appelé Ron. Ron était sur son lit de mort, mourant lentement d’un cancer de l’estomac et avait peu de membres de sa famille ou d’amis qui lui rendaient visite. M. Peters passait jusqu’à trois heures par jour à tenir compagnie à Ron, à lire des livres et à lui parler.

À l’heure du déjeuner, le bénévole de l’hospice lisait un extrait de «Call of the Wild» de Jack London, lorsqu’il a vécu une expérience extraordinaire qui a défié toute explication.

Tout à coup, M. Peters dit qu’il a senti son esprit quitter son corps, réalisant soudain qu’il flottait au-dessus de l’homme mourant.

Quand il a regardé de côté, il a vu que Ron était également à côté de lui et regardant la même scène, dit-il.

M. Peters a déclaré: « Il m’a regardé et il m’a donné ce regard heureux et satisfait comme s’il me disait: » Regarde ça. Nous y sommes. « »

L’épisode entier n’a duré que quelques secondes, avant que M. Peters ne revienne dans son corps.

Ron mourrait bientôt après, mais l’événement a laissé une impression durable sur M. Peters et un impact profond sur sa vie.

On pense que le bénévole de l’hospice a vécu ce que l’on appelle maintenant une «expérience de mort partagée».

Il pense que Ron essayait de rendre le réconfort qu’il lui avait donné pendant qu’il était là, mourant.

Il a dit: « Je pense que ce qu’il me disait était: » Ne désespérez pas. La vie continue. Regardez comme c’est génial. «

« C’était un vrai cadeau d’amour de sa part. »