La vie artistique de Jack Lenor Larsen est au centre d’une nouvelle exposition – WWD

Homme de la Renaissance, s’il en est un, Jack Lenor Larsen s’est vraiment penché sur les différents éléments de l’art, du design et de la mode.

Six mois après sa mort à l’âge de 93 ans, une nouvelle exposition, « Jack, Larger Than Life », résume comment le designer textile, tisserand et collectionneur globe-trotter a mis cela en pratique tout au long de sa vie. Le cadre verdoyant du spectacle de Longhouse Reserve, un centre artistique de 16 acres avec des jardins et des terrains dans les Hamptons, convient également, puisque Larsen a tout conçu. L’émission se poursuit jusqu’au 5 septembre.

Situé dans les bois du nord-ouest d’East Hampton, LongHouse a été acquis pour la première fois par Larsen en 1975. Larsen avait commencé à passer du temps dans l’East End et à passer des week-ends avec des amis au début de sa carrière à la fin des années 50. Il a également vécu sur la propriété afin de relayer une approche créative à une vie créative. Construit en 1986, LongHouse s’inspire d’un sanctuaire shinto japonais du VIIe siècle ; l’architecte était Charles Forberg et le constructeur Joe Tufariello.

Des œuvres d’amis artistes comme Alfonso Ossorio et Dale Chihuly ornent les jardins. Parmi les plus de 60 pièces actuellement exposées figurent des créations d’Eric Fischl, Willem de Kooning, Yoko Ono, Will Ryman et d’autres artistes, ainsi qu’une installation de Buckminster Fuller et une œuvre in situ de Sol LeWitt.

Mais l’événement principal de cet été est les textiles innovants de Larsen, l’art et l’artisanat qu’il a acquis, les meubles et les vêtements qu’il a collectionnés et portés. Avec des milliers d’articles à considérer dans la collection de LongHouse Reserve, les conservatrices Wendy van Deusen et Sherri Donghia ont décidé d’en choisir plus de 100. Intercalés avec les propres textiles innovants de Larsen, l’art et les objets de collection sont des photographies et des citations préférées de lui. « Ne soyez pas respectueux. Sois pertinent. Continuez à changer » étaient des mots à suivre et c’est ce qu’il a fait, selon les conservateurs.

Dans l’ensemble, “Soyez ouvert” était le message de la vie de Larsen, ont-ils dit. Toujours intéressé par le nouveau, en tant que voyageur invétéré, Larsen a embrassé le changement, quelle que soit la manière dont cela pourrait se produire. Mais il a également aidé à préserver des modèles et des techniques indigènes séculaires. Des voyages au Japon, en Thaïlande, à Bali et dans d’autres lieux ont conduit Larsen à travailler avec différents artisans, comme le révèlent les photos de l’exposition. Un des premiers partisans de la durabilité avant qu’il ne soit inventé en tant que tel, les textiles de Larsen ont été fabriqués dans plus de 30 pays.

Il a commencé sa société de signature en 1952. Larsen était connu pour ses tissus primés fabriqués avec des tissus naturels en répétitions aléatoires. Il était l’un des quatre seuls Américains à avoir été honoré d’une exposition au Palais du Louvre. En cours de route, il a aidé à mettre sur la carte des artistes tels que Chunghi Choo et Dawn MacNutt – quelques-uns des nombreux créateurs de la série. Les visiteurs peuvent admirer des récipients en métal de Choo et une sculpture en fibre de MacNutt dans un montage.

Fervent collectionneur de Wharton Esherick, le premier achat important de Larsen chez lui – une table angulaire – est associé à un cylindre en verre argenté qui a été offert à Larsen pour un anniversaire marquant par son ami et mentoré Dale Chihuly. Larsen a aidé à diriger la carrière de Chihuly. Pendant son séjour à la Cranbrook Academy of Art, Larsen a indiqué que le verre de Chihuly était bien meilleur que son tissage, et l’a ensuite présenté au principal artiste verrier Harvey Littleton, selon les conservateurs, qui ont souvent terminé les phrases de l’autre dans une récente interview.

Van Deusen a travaillé avec Larsen pendant 23 ans et Donghia l’a d’abord connu à travers l’industrie avant de faire équipe avec lui et van Deusen pour une exposition en 2014 à la LongHouse Reserve. La paire a recherché des éléments pour l’émission, ne voulant rien afficher (y compris des photographies) qui avait été présenté dans d’autres émissions. Les visiteurs auront une idée de ses voyages, de son travail, de sa maison, de sa garde-robe et de son style de divertissement.

“Mais ils se chevauchaient tous et étaient entrelacés comme une tapisserie”, a déclaré van Deusen. Chacune des vignettes présentées se concentre sur les histoires de couleurs que Larsen privilégiait dans ses créations. Une histoire en noir et blanc, par exemple, présente des vêtements, des sculptures, des paniers, des photographies, des textiles fabriqués par Larsen et ceux qu’il a collectés et utilisés pour s’en inspirer. En plus de l’art, des meubles, des sculptures, des sélections de garde-robes et d’autres objets se trouvent 50 des textiles de Larsen, y compris ceux qu’il avait commandés pour Lever House et la Phoenix Opera Company.

“Le brouillage total des frontières entre l’art, le design, la mode, l’architecture et le design extérieur, Jack a été un pionnier de tout cela”, a déclaré Donghia. «Il a toujours été sur ça et a vécu ça. C’est tellement pertinent pour le design d’aujourd’hui et la mode, et où ça va.

Aussi précieux que ses biens puissent paraître à beaucoup, Larsen aimait vivre au milieu de ses collections. Vivre avec l’art et le design au quotidien signifiait ne pas le traiter comme un musée. Pour Larsen, cela signifiait manger sur une table Wharton Esherick ou utiliser les assiettes de l’artiste céramiste Jim Bacon. Il y a aussi un mur de 25 pieds de velours imprimé de Larsen.

Larsen était également très fier de sa tenue de tous les jours, choisissant des couleurs avec flair, des tissus tactiles et des chaussures en daim brillantes. Une photo de l’exposition le montre vêtu d’un manteau de pompier japonais à grosses mailles, d’un pantalon en patchwork indigo bleu et blanc, de bottes de travail en daim jusqu’aux genoux et d’un chapeau. « Et il travaillait [in that]”, a déclaré van Deusen.

Donghia a ajouté: “Il avait toujours une tenue qui, sur quelqu’un d’autre, ressemblerait à un costume. Mais il avait une grande taille et pouvait l’emporter. Cela n’avait vraiment pas l’air dingue. Je ne pense vraiment pas qu’il se tenait là pour coordonner. C’est venu naturellement », ajoutant que le spectacle est susceptible d’inspirer les créateurs de mode et ceux d’autres disciplines pour les années à venir.

Un entretien facile était cependant essentiel pour vivre avec les choses que vous aimez au lieu de les ranger pour des occasions spéciales. Une courte vidéo de Larsen interviewé donnera également aux spectateurs une idée de la gravité de sa carrière tout au long de sa vie. Pendant de nombreuses années, il a été le seul designer textile américain à être présent avec ses homologues européens au salon biennal Atmosphere à Paris, a déclaré Donghia.

Larsen aimait à dire qu’il travaillait très bien avec les architectes, ayant d’abord vendu les tissus qu’il tissait aux architectes plus expérimentés et établis du milieu du siècle, qui cherchaient quelque chose de nouveau. Il a travaillé avec Louis Khan et lui a même appris à tisser. Les motifs en forme de tisserand de Larsen peuvent également être vus dans des zones distinctes des jardins de LongHouse, qui ont un rouge, un violet et un blanc.

Au moment de sa mort, Larsen préparait un livre sur toutes les personnes célèbres qu’il connaissait et avec lesquelles il travaillait. Il est prévu de publier cela à l’avenir. En attendant, un livre sur l’exposition sera proposé dans les semaines à venir. L’exposition devrait se déplacer dans d’autres lieux.