La vie au-delà du ring : les prochaines étapes pour les dollars

Les Bucks, ces Bucks, connaissent déjà la gloire et, après elle, plus rien n’est plus pareil. En NBA, il est aussi difficile d’y arriver que d’y rester. Le premier est trop complexe pour être placé un cran au-dessous du second. Il y en a beaucoup qui n’arrivent jamais. Chris Paul, qui a encore le temps de le réparer, et les Suns en sont le parfait exemple. Vous pouvez tout avoir, mais ne rien obtenir. Comme dans la vie elle-même, l’effort, la persévérance, la ténacité, le talent… vous rapprochent de la réussite, mais ils n’en sont pas synonymes. C’est un faux mantra merveilleusement répandu. L’ici et maintenant, les détails, la décision la plus insignifiante… tout compte et tout peut être définitif. Comme cette lettre qui, une fois retirée, fait s’effondrer tout le château. C’est ce qu’ils tenteront d’éviter, désormais, à Milwaukee. Répéter une sonnerie est toujours compliqué, quelque chose de réservé uniquement aux meilleurs de tous les temps, mais rester dans leur dispute est presque une obligation. “Milwaukee est en train de former une sorte de dynastie. Je sais que c’est la première réalisation et je sais que beaucoup de gens vous appellent une dynastie après plusieurs, mais sa continuité est quelque chose d’impressionnant et la façon dont ils continuent à se construire et à s’ajouter … et maintenant ils le sont C’est quelque chose qu’il faut valoriser », a déclaré Kevin Durant après avoir consommé le ring dans le Wisconsin.

Le joueur des Nets est un paradigme de tout ce qui précède. Le voyage des Bucks sur le ring est plein de tournants, ces moments qui vous convainquent, qui vous disent où est votre destin. Lorsque Durant a mis le pied sur la ligne lors du septième match des demi-finales de l’Est, Miwlaukee s’est brusquement approché d’Olympus. Le chemin était encore long, mais une étoile filante était passée, prélude à ce qui pourrait se déchaîner. Le mot dynastie est une majuscule, difficile à mériter, accorder, gagner. Encore plus, quand cela vient (ou est) des règnes de LeBron James ou des Golden State Warriors. L’attaquant est un peu exagéré dans ses mots, mais il a des raisons de voir au moins une continuité dans le succès des Bucks.

Depuis que Mike Budenholzer a débarqué à Milwaukee en 2018, la domination de la franchise en saison régulière est indéniable : 162-65 au total, 71,4% de victoires, le meilleur de la ligue à l’heure actuelle. Mais en playoffs, jusqu’à présent, il n’y a eu aucun coup sûr sur la table. Et c’est là que reposent les fondements des dynasties, de l’éternité. Les Bucks en ont-ils la capacité ? La réponse, au-delà des boules de cristal et des intuitions, est difficile à affirmer ; Mais la vérité est qu’actuellement, le noyau dur du champion a des années devant lui dans le Wisconsin. Ou devrait. Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday, Khris Middleton… La permanence des principaux acteurs est “assurée”, mais, dans le présent plus immédiat, des décisions sont aussi à prendre. Plusieurs acteurs de la rotation que le ring a réalisé pourraient partir et, en plus, la franchise se retrouve dans une situation inédite par rapport aux dernières années : la taxe de luxe. Avec tout ça, Jon Horst doit remonter le packaging de son big-three. C’est lui qui a amené Budenholzer et qui a tout misé sans crainte sur le présent. A 28 ans, il a déjà été nommé Exécutif de l’année. En tant que champion, vous devez déplacer les pièces périphériques de votre puzzle, celui qui, pour le meilleur ou pour le pire, pourrait se ressembler longtemps.

Beaucoup de certitudes et divers doutes

À l’approche de la finale de la saison, la plus grande question à Milwaukee était claire : la continuité de Budenholzer. Comme cela avait été divulgué dans la presse américaine, cela dépendait totalement de sa performance en séries éliminatoires. Après ce qui est vu, il est assuré ; bien que, également comme il était venu du continent américain, il l’avait déjà été depuis le match nul contre les Brooklyn Nets. Actuellement, il lui reste un an de contrat, mais il pourrait même être prolongé. Dans cette phase finale, le coach a montré un tout nouveau visage. Il a laissé son statisme derrière lui et a su rouler avec les approches changeantes de ses rivaux : Que Giannis a du mal à pénétrer ? La petite balle est choisie, avec le faux 5. Quel Paul bat Tucker ? Tournez-vous vers les vacances Que Brook López, Bobby Portis et Giannis peuvent partager un indice ? Ils le partagent. Les équations indéchiffrables sont devenues du premier degré.

Pour cette saison, Budenholzer avait en sa possession plus d’armes que jamais et a su les utiliser. Et, si tout va bien, vous les aurez à votre disposition pendant une longue période. Avant de débuter la saison, non sans agonie éternelle pour Milwaukee, Giannis a signé le plus gros contrat de l’histoire de la compétition : 5 ans et 228,2 millions, avec la dernière saison à sa guise. L’année précédente, son fidèle compagnon Middleton était déjà passé par les bureaux : encore 5 et 178 millions. Et c’était au tour de Holiday, qui était arrivé avec une seule année garantie et une option joueur : 134 millions et quatre ans, gardant l’option joueur dans la cinquième. Une formule également présente dans le contrat de Khris, avec son dernier cours en main. S’ils étaient exécutés, les Bucks investiraient dans leurs trois meilleurs joueurs 105 millions au cours de la saison 2021-22, 113 millions au cours de la 2022-23 et 120 au cours de la saison 2023-24. En 2024-2025, sans Middleton en l’absence d’une nouvelle prolongation, Jrue devrait évaluer son option, avec près de 37 millions sur la table ; Anteto, pour sa part, continuerait avec un contrat garanti, avec une option de joueur de plus de 51 millions pour 2025-2026.

La carte des trois grands est très claire, mais celle de tout ce qui l’entoure, pas si claire. S’il est vrai que l’anneau ne pourrait être compris sans les acteurs précités, cela ne pourrait se faire sans tous ceux qui ont orbité autour de lui : les apparitions opportunes et le sacrifice de Pat Connaughton, l’esprit sauvage de Bobby Portis, la défense solide et noble de PJ Tucker … et bien plus encore. Pour remporter un championnat NBA, il faut en ajouter beaucoup et sous plusieurs angles, et ils l’ont fait. Désormais, l’avenir est incertain pour certains. Surtout pour Tucker, Portis et Bryn Forbes. Dans le cas du premier, comme Jeff Teague (qui, comme on pouvait s’y attendre, ne continuera pas), le contrat se termine ; dans le cas de ces derniers, ils ont sur la table une option de joueur que, selon la presse américaine, ils ont déjà rejetée. Dans les deux cas, ils optent pour des chiffres plus élevés (les options étaient de 3,8 millions pour le pivot et de 2,4 pour l’extérieur). Portis a été une pièce fondamentale tout au long de la saison, mais aussi en playoffs… et même lors du dernier match de la finale. Quoi qu’il arrive, il laissera un souvenir marqué dans le Forum Fiserv, qui choisit son nom chaque fois qu’il le peut, mais ses 11,4 points et 7,1 rebonds, avec une précision de 47,1% à longue distance (le troisième meilleur pourcentage de championnat), le mettent loin du Wisconsin. Aussi les chiffres de Forbes, avec 10 points par match et une précision de 45,2% dans le triple, le meilleur record de sa carrière et, au total de la ligue, juste derrière Bobby.

Milwaukee devra faire face à ces situations depuis le corset que suppose la taxe de luxe, là où elles se trouvent. Après avoir obtenu la bague, Holiday a empoché un million supplémentaire lié à cette condition, ce qui a conduit la franchise à la position économique susmentionnée. Entre autres, celle qu’Antetokounmpo s’était promis dans sa rénovation : faire les efforts nécessaires pour construire un projet gagnant. Tout cela signifie que, de libre agence, les Bucks ne peuvent offrir à Portis et Forbes que 120 % de plus que leur salaire actuel, loin de leur plafond sur le marché, selon les estimations de Bobby Marks (ESPN). Le cas de Tucker, en revanche, est différent. À son arrivée, la franchise a hérité de ses droits Bird, lui permettant de signer une extension plus souple, quelle que soit la taxe de luxe. C’est là qu’ils font leurs premiers pas après avoir été champions. Sans les précieux atouts de la Draft, utilisés dans ses dernières incorporations (Holiday, le PJ lui-même, etc.), les mouvements plus importants compromettraient également d’autres pièces plus lourdes, telles que López, Donte DiVincenzo ou Connaughton. En agence libre, des noms comme Lou Williams résonnent. Le 29 juillet, lors du gala des jeunes talents, ils ont incorporé Sandro Mamukelashvili et Georgios Kalaitzakis, avec les choix 54 et 60, respectivement, obtenus par le commerce avec les Indiana Pacers, qui ont reçu le 31. Plus de pièces pour un gabarit qui, avec la base établie, avait besoin (et a besoin) de quantité. Le pari, sans vergogne, est au présent et a payé. Maintenant pour les nouvelles décisions. Aussi pour l’instant, car il y a de la vie au-delà du ring.