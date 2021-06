La vie de Britney Spears en data

. – Voici un aperçu de la vie de Britney Spears, chanteuse pop, lauréate d’un Grammy Award et personnalité de la télévision.

Vie personnelle

Date de naissance: 2 décembre 1981

Lieu de naissance: McComb, Mississippi

Nom de naissance: Britney jean lances

Papa: Jamie Spears, ancien entrepreneur en bâtiment et chef.

Mère: Lynne (ponts) Spears

Mariages : Kevin Federline (du 18 septembre 2004 au 30 juillet 2007, divorcé) ; Jason Alexander (3 janvier 2004 – 5 janvier 2004, annulé après 55 heures

Enfants: avec Kevin Federline : Jayden James, 12 septembre 2006 et Sean Preston, 14 septembre 2005

Autres faits

Les hits numéro un du classement Billboard Hot 100 incluent : “Baby, One More Time” en 1999, “Womanizer” en 2008, “3” en 2009 (débuts) et “Hold It Against Me” en 2011 (débuts).

Six albums ont atteint la première place du Billboard 200 : « Baby One More Time » (1999), « Oops ! …. I Did It Again “(2000), ” Britney ” (2001), ” In the Zone ” (2003), ” Circus ” (2008) et ” Femme Fatale ” (2011).

Il a remporté un Grammy et a été nominé pour huit.

Chronologie

1993-1994 – Membre de la distribution du “Club Mickey Mouse”.

1997 – Il signe un contrat avec Jive Records à 15 ans.

2002 – Elle est nommée la célébrité la plus puissante d’Hollywood par le magazine Forbes.

17 novembre 2003 : reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

13 février 2005 : remporte un Grammy Award du meilleur enregistrement de danse pour “Toxic”.

16 février 2007 : se rase la tête dans un salon de coiffure à Tarzana, en Californie.

1er octobre 2007 : perd temporairement la garde physique de vos enfants après avoir omis de se présenter aux audiences du tribunal.

3 janvier 2008 : Spears est hospitalisée pour des problèmes liés à la garde de ses enfants. Kevin Federline, son ex-mari, obtient la garde exclusive le 4 janvier 2008.

1er février 2008 – Un tribunal de Los Angeles accorde au père de Spears, Jamie Spears, une tutelle temporaire après que Spears a été emmenée à l’hôpital et jugée incapable de prendre soin d’elle-même.

18 juillet 2008 – Dans un accord de garde, Spears donne à Federline la garde exclusive des enfants, mais conserve les droits de visite.

Août 2008 – Becoming Britney, une comédie musicale basée sur sa vie, fait ses débuts au New York International Fringe Festival.

28 octobre 2008 : Jamie Spears reçoit la tutelle permanente des affaires de sa fille.

3 février 2009 – Sam Lutfi, l’ancien manager de Spears, poursuit Spears et ses parents pour diffamation et rupture de contrat devant la Cour supérieure de Los Angeles.

8 septembre 2010 – Elle est accusée de harcèlement sexuel et poursuivie par son ancien garde du corps, Fernando Flores.

11 janvier 2011 – Son single, “Hold It Against Me”, sort et fait ses débuts au numéro 1 du Billboard Hot 100.

29 mars 2011 – Le nouvel album, “Femme Fatale”, est sorti.

30 mars 2011 – Brand Sense Partners intente une action en justice de 10 millions de dollars contre Spears et son père pour rupture de contrat liée à un accord de parfum entre Spears et Elizabeth Arden Company.

Février 2012 : résout le procès intenté par Brand Sense Partners pour rupture de contrat.

Mars 2012 : Résout le procès pour harcèlement sexuel déposé par un ancien garde du corps.

15 mai 2012 – “The X Factor USA” annonce que Spears, avec Demi Lovato, rejoindra Simon Cowell et LA Reid dans le jury de “The X Factor”.

1er novembre 2012 – Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles rejette le procès pour diffamation et rupture de contrat contre Spears et ses parents intenté par Lutfi, l’ancien manager de Spears.

11 janvier 2013 : annonce qu’il ne reviendra pas en tant que juge à “The X Factor”.

17 septembre 2013 – Spears annonce qu’elle fera une résidence de deux ans au Planet Hollywood Resort & Casino à Las Vegas avec un spectacle intitulé “Britney: Piece of Me”. Le spectacle commence le 27 décembre.

Septembre 2014 : lance sa propre ligne de lingerie, “Intimate Britney Spears”.

5 novembre 2014 – Le comté de Clark, dans le Nevada, proclame le 5 novembre « Britney Day » sur le Strip de Las Vegas.

9 septembre 2015 – Spears annonce qu’elle a prolongé de deux ans sa résidence au Planet Hollywood Resort and Casino à Las Vegas.

26 août 2016 – Le neuvième album studio de Spears, Glory, est sorti.

12 avril 2018 : Spears est honoré aux GLAAD Media Awards en tant que lauréat du Vanguard Award, un prix décerné à un artiste pour avoir fait une différence dans la promotion et le soutien de l’égalité.

4 janvier 2019 : annonce qu’il prendra une pause de travail indéterminée pour se concentrer sur sa famille en raison des problèmes de santé de son père.

3 avril 2019 : Spears annonce qu’elle prend « moi du temps » après qu’il a été signalé qu’elle s’était rendue dans un établissement de santé mentale pour traiter les problèmes de santé de son père.

25 avril 2019 : Spears est retiré du centre de traitement de santé mentale après avoir subi un “traitement de bien-être complet”.

13 juin 2019 : Spears et sa famille reçoivent une ordonnance restrictive de cinq ans contre Lutfi.

29 avril 2020 : Spears annonce qu’elle a accidentellement brûlé son gymnase à domicile.

10 novembre 2020 – Le La juge de la Cour supérieure de Los Angeles, Brenda Penny, rejette la demande de Spears de révoquer son père en tant que tuteur, mais dit qu’elle examinerait les demandes « à l’avenir » de révoquer son père à la tête de sa succession. Cette décision intervient au milieu du mouvement des médias sociaux #FreeBritney, alimenté par certains fans qui pensent qu’elle est prisonnière dans sa propre maison en raison d’une tutelle ordonnée par le tribunal.