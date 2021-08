La vie de Glen Campbell, dans ses propres mots

Glen Campbell a donné des milliers d’interviews au cours de sa carrière épique. À la suite de son décès le 8 août 2017 à l’âge de 81 ans, nous avons longuement parcouru les archives pour choisir 20 citations qui décrivent et illustrent sa vie et son époque incroyables.

La sélection suivante comprend plusieurs interviews qui ont été en grande partie invisibles depuis de nombreuses années. Nous espérons qu’ils donneront un aperçu de la vie et de l’époque d’un artiste qui a grandi dans la pauvreté, a payé sa cotisation sur le circuit live et s’est ensuite fait un nom dans l’industrie, comme l’un des meilleurs guitaristes de session de tous les temps. Nous suivons ensuite sa route vers la célébrité mondiale, ses problèmes personnels et son rétablissement vers l’épanouissement conjugal et spirituel. C’est le cowboy strass selon ses propres mots.

« Nous n’avions pas d’électricité quand nous étions enfants. Papa avait l’habitude de mettre la radio sur la cuisinière pour économiser quelques jours de plus sur les piles. Nous étions vraiment dans les bâtons. Alors j’ai entendu country et western, Sintra, tout. Prendre la guitare est devenu naturel. C’est tout ce que j’ai fait. Il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire à la ferme » (Mojo, 2003)

« J’étais ce petit garçon vivant au milieu de nulle part dans l’Arkansas. J’ai découvert très rapidement que je ne voulais pas regarder l’extrémité sud d’une mule en direction du nord. À cause de la musique, elle a mené à cette vie incroyable » (San Francisco Chronicle, 2011)

Sur ses inspirations guitare :

« Django Reinhardt. Meilleur guitariste qui ait jamais vécu. Lui et Stéphane Grappelli nous ont donné certaines des meilleures pièces que j’ai jamais entendues, et ils l’ont fait dans les années 30. C’était un joueur fou. Cela m’a inspiré. Ça m’a vraiment donné envie de jouer comme ça » (Guitar Player, 2008)

« J’ai joué ma musique country dans des clubs du Sud jusqu’en 1961, puis j’ai eu de la chance et j’ai commencé à travailler en session. J’ai joué avec certains des plus grands du secteur…Elvis, Sintra, Nat King Cole, Sammy Davis, Doyen Martin. En un an seulement, j’ai joué sur pas moins de 586 sessions d’enregistrement » (NME, 1970)

« Faire toutes ces dates de session m’a rapporté beaucoup d’argent, mais ils m’ont empêché de me concentrer sur ma carrière de chanteuse, qui aurait dû être plus importante pour moi. Le problème, c’est qu’à ce moment-là je n’avais aucune confiance en moi. Aucune de ces stars de la chanson que j’ai soutenues ne connaissait même mon nom. J’étais juste le gars au bout du fil, en choisissant la guitare » (NME, 1970)

Sur le circuit des clubs dans l’ouest des États-Unis :

«Ils auraient dû faire de la publicité pour ‘Fightin’ And Dancin’ Nightly’ à l’extérieur de certains de ces clubs. Je jouais dans un endroit appelé le Hitching Post, et certains des gars avec qui je travaillais la journée sortaient et dansaient. Un cow-boy les harcelait et ils sautaient dedans. Je prenais ma guitare et la cachais. Protege le. Si une bouteille volante la touchait, mec, tu ne pourrais pas la remplacer. Je n’ai jamais pensé à me protéger, la première chose à laquelle j’ai pensé était de retirer la guitare du chemin” (The Guardian, 2000)

«D’aussi loin que je me souvienne, tout ce que j’ai fait, c’est manger, vivre et respirer en chantant et en jouant de la guitare. J’ai travaillé dans une station-service pendant une semaine, j’ai failli lâcher la main en changeant un pneu crevé. Eh bien, j’ai arrêté ça, parce que je voulais jouer de ma guitare, et je ne pouvais pas le faire avec des doigts écrasés » (The Guardian, 2000)

Sur le travail avec Phil Spector :

« De toute évidence, c’était un bon producteur. Je ne l’ai jamais bien connu. Il était calme. Il ne pesait probablement pas 125 livres. Mais c’était un mec un peu économe. Je me souviens avoir joué sur Ronnie and the Ronettes, the Crystals, Darlene Love, les frères justes» (Mojo, 2003)

En rejoignant le groupe de tournée des Beach Boys :

« C’était en 1965. J’avais joué sur toutes les sessions d’enregistrement des Beach Boys et je connaissais leurs chansons. Alors un jour, ils m’ont appelé et m’ont demandé si je donnerais un concert à Dallas avec eux parce que Brian Wilson était malade. J’ai dit bien sûr. Je suis allé à Dallas et j’ai fait environ deux millions d’erreurs, mais personne ne pouvait les entendre malgré les cris et les hurlements de 17 000 enfants » (NME, 1970)

Sur sa nouvelle célébrité :

“Je veux revenir à Delight [Arkansas], où vivent maman et papa, et je veux leur construire une maison avec chauffage central, pour qu’ils n’aient plus à sortir et à couper du bois de chauffage » (New York Times, 1968)

« Jimmy Webb est un gentil garçon de la campagne facile à vivre. L’un des gars les plus gentils que j’aie jamais rencontrés, Jimmy a un pouvoir de compréhension très profond. Il se soucie des gens, pas de la politique, et ce qui se passe entre les gens est extrêmement important pour lui dans son écriture » (Record Mirror, 1969)

Sur la façon dont son succès a changé sa vie :

« Vous ne pouvez pas vous asseoir et parler à maman et papa et frères et sœurs. Il y a toujours quelqu’un qui passe à la maison. Le dimanche de Pâques, quelque chose comme 127 personnes sont venues à la maison, quelqu’un a compté. Ce n’était pas comme ça avant, je pouvais rentrer chez moi et peut-être qu’un couple d’amis viendrait te voir. Ou tu vas à la pêche, tu as quatre ou cinq bateaux qui te suivent autour du lac, s’ils savent que tu es là » (CBC, 1969)

« J’ai entendu ça chez Jimmy, et nous sommes allés tout de suite l’enregistrer ce jour-là. Nous avons chargé l’orgue de Jimmy dans un camion parce que je voulais capturer ce son exact. Il avait cette mélodie de type nostalgique et obsédante » (Mojo, 2003)

Sur la façon dont ses premiers succès ont contribué à changer le son de la musique country :



« Un changement est survenu dans la musique country ces derniers temps. Ils ne l’épluchent plus tout de suite. Roger Miller a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur les possibilités de la musique country, et cela a plus d’impact maintenant parce que c’est du matériel terreux, des histoires et des choses qui arrivent aux gens ordinaires. Je l’appelle People Music” (New York Times, 1968)

En rencontrant sa femme Kim :

« Depuis que j’ai rencontré Kim, le monde entier s’est retourné. C’était une femme honnête. Mais j’avais aussi été malhonnête auparavant, alors qui suis-je à reprocher ? Je m’étais assis et j’avais prié pour que Dieu m’envoie une femme. Je ne pouvais tout simplement pas m’entendre. Je suis si heureuse depuis que j’ai épousé Kim” (Spin, 2008)

« Je suis un enfant chrétien maintenant, voilà ce que c’est. Je découvre qui je suis et ce qui m’a été réellement donné. Pour être où je suis dans cette vie, le mérite en revient à Dieu. Je ne suis pas si brillant, je ne suis pas si intelligent » (700 Club, 1984)

Sur son public en direct au tournant du 21e siècle :

“Je dirais [it’s] 9 à 90. Je reçois des gens qui amènent leurs parents. Les enfants qui m’ont vu à la télé quand ils avaient dix ans viennent aux concerts maintenant. Bien sûr, je fais ‘By the Time I Get to Phoenix’ et ‘Wichita Lineman’ et ‘Galveston’, parce que c’est ce qu’ils viennent entendre. Mais il y aura aussi des nouveautés » (New York Times, 2000)

Sur son diagnostic de maladie d’Alzheimer :

« Je n’en sais rien parce que je ne me sens pas différent. Les choses dont je ne me souviens pas sont super parce que c’est beaucoup de choses dont je ne veux pas me souvenir de toute façon » (San Francisco Chronicle, 2011)

« Est-ce que ça devient plus difficile de donner une nouvelle vie à ces vieilles chansons ? Non, chaque nuit est différente. J’ai appris à bien connaître Sinatra, et c’est ce qu’il a essayé de faire. Chaque chanson était une performance unique. J’aime toujours ‘Gentle On My Mind’ et ‘By The Time I Get To Phoenix’ me donne toujours le mal du pays” (Mojo, 2003)

« J’ai eu beaucoup de chance dans ma carrière. Toute ma vie, j’ai eu l’impression d’être au bon endroit au bon moment. Il semblait que le destin me conduisait toujours à la bonne porte.

