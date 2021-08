La vie de Juan Gabriel en 70 faits – El Sol de México

in

1.- Son vrai nom était Alberto Aguilera Valadez, qui a été chanteur, compositeur, producteur et acteur.

2.- Ses parents l’appelaient Alberto, grâce à Albertico Limonta, protagoniste du feuilleton radiophonique du moment, El Derecho a Nacer.

3.- Il est né le 7 janvier 1950 à Parácuaro, Michoacán, mais il n’y a vécu que sept mois.

4.- Après la mort de son père, Gabriel Aguilera Rodríguez, sa mère, Victoria Valadez Rojas a décidé de déménager à Ciudad Juárez, Chihuahua, où elle s’est forgée en tant qu’artiste et d’où le surnom de Divo de Juárez.

5.- Le travail de sa mère l’a forcée à le négliger, donc depuis qu’elle était petite, elle a fréquenté un foyer d’accueil.

6.-Pour poursuivre ses études, il a été envoyé en pensionnat, dont il s’est enfui à l’âge de 15 ans.

7.- Durant sa jeunesse, il a passé près de deux ans derrière les barreaux de la prison de Lecumberri, car il a été injustement accusé d’avoir volé des bijoux au domicile d’une actrice célèbre, lors d’une soirée où il allait chanter.

8.- L’interprète s’est battu pour prouver son innocence jusqu’à ce qu’il soit entendu par Ofelia Urtuzuástegui de Puentes, épouse du directeur de la prison, qui l’a aidé à se libérer et l’a emmené vivre chez lui.

9.- Sa première chanson a été écrite à l’âge de 13 ans et c’était la mort de la colombe.

10.- A 16 ans, il travaille au cabaret Noa Noa, où il fait ses débuts et monte sur scène pour la première fois. Le site a été l’inspiration pour la chanson emblématique du même nom qui a été un énorme succès.

11.- Au fur et à mesure de sa croissance, il a commencé à apparaître dans certains bars de Ciudad Juárez tels que El Hawaiian, El Palacio Chino, La cucaracha et le bar Charlies.

12.- A 18 ans, il avait déjà écrit 300 chansons.

13.- En 1968, il adopte le nom de scène Adán Luna, mais en 1971, après la sortie de son premier album El Alma Joven, il devient Juan Gabriel.

14.- Son nom de scène Juan Gabriel, il l’a adopté en l’honneur de deux personnes importantes dans sa vie, Juan Contreras (son professeur et bienfaiteur) et Gabriel Aguilera (son père).

15.- El Alma Joven était sa première sortie, il l’a amené au sommet de sa carrière, avec lequel il a obtenu son premier disque d’Or. C’est à Caracas, Venezuela, qu’il l’a présenté.

16. Il a toujours été caractérisé par sa simplicité, malgré sa fortune et son succès.

17.- Il a enregistré 34 albums studio et vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, selon son site officiel (juangabriel.com.mx).

18.- Il est le seul chanteur à avoir tous les droits totaux et universels de son œuvre intellectuelle.

19.- L’un des albums les plus vendus de toute l’histoire du Mexique est son album Recuerdos vol. II, avec plus de 16 millions d’exemplaires.

20.- Les paroles de la célèbre chanson Amor Eterno (1990), ont été inspirées par la mort de sa mère survenue en 1974. Bien que l’on raconte qu’elle était également dédiée à un jeune amour décédé dans le port d’Acapulco.

21.- Un autre de ses tubes était Je n’ai pas d’argent, avec lequel il s’est vendu à environ 2 millions d’exemplaires. Et la réponse du public a été si positive qu’il a sorti une version en japonais et en portugais.

22.- Il a été le premier artiste de musique populaire à se produire au Palacio de Bellas Artes (1990) avec l’Orchestre Symphonique National. De cette présentation émerge son premier album live.

23.- Des centaines d’artistes ont enregistré leurs propres chansons, comme José José, María Victoria, Lucía Méndez, Lola Beltrán, entre autres.

24.- Elle a fait des duos avec des artistes tels que Daniela Romo, Lucha Villa, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, sa chère amie, parmi beaucoup d’autres.

25.- Il a composé environ 1500 chansons et a remporté 17 prix Billaboards.

26.- Au cours de son rôle d’acteur, il a participé à des émissions de télévision, enregistré 8 films parmi lesquels se distinguent Ma vie, De l’autre côté du pont et El Noa-Noa.

27.- Sa popularité l’a amené à lui consacrer deux jours, à Las Vegas le 17 décembre et à Los Angeles le 5 octobre.

28.- Il a été nominé aux Grammys à 6 reprises.

29.-. Hold me tight a dévoilé sa star hollywoodienne en 2002.

30.- En 2009, il a reçu le prix de Personnalité de l’année au Latin Grammy.

31.- Grâce à son succès, il est devenu l’invité d’honneur de Buenos Aires, du Vatican, de Madrid et d’Asunción, villes qui lui ont remis leurs Clés.

32.- Ses plats préférés étaient le pain à la crème, les quesadillas et les enchiladas vertes.

33.- En 2003, le gouvernement de Parácuaro a nommé la rue où il est né comme Juan Gabriel.

34.- Lorsqu’il voyageait, il n’aimait pas rester dans les hôtels, il préférait rester dans les maisons.

35.- Il ne tolérait pas les cigarettes ni que les gens fument autour de lui.

36.- Il avait un ranch appelé « Juangacuaro ».

37.- La plupart du temps, il voyageait par la route, car il avait peur des avions.

38.- Ses thèmes musicaux ont été traduits dans d’autres langues telles que l’allemand, l’anglais, le turc, le français, l’italien et le grec.

39.- Il était toujours très réservé avec sa vie privée, donc il n’en parlait pas beaucoup.

40.- Ce que l’on sait, c’est qu’il ne s’est jamais marié, mais qu’il a quatre enfants Iván, Joan, Jean et Hans.

41.- Elle a écrit des berceuses à chacun de ses enfants.

42.- Il était le plus jeune de 10 frères et sœurs dont 4 sont déjà décédés.

43.- Juan Gabriel est venu vendre des objets artisanaux en bois dans la rue.

44.- Dans ses spectacles, il aimait danser, c’est pourquoi dans son répertoire il a inclus la chanson Personne ne danse comme toi.

45.- Les costumes colorés et lumineux qu’il a utilisés dans ses présentations ont été vendus jusqu’à 5 000 dollars.

46.- Je m’aventure dans différents genres de musique populaire en espagnol, tels que mariachi, norteño, boléro, banda, huapango, ballade, ranchera, rumba flamenco, entre autres.

47.- Il était également philanthrope et son travail consiste à aider les enfants et les jeunes au Mexique et dans d’autres pays.

48.- Il était bienfaiteur des enfants hébergés dans l’école Semjase, qu’il a créée en 1987 à Ciudad Juárez.

49.-Certaines de ses chansons sont inspirées d’événements qui lui sont arrivés pendant son enfance et sa jeunesse, comme De sol a sol, écrite en l’honneur de la mort de son père.

50.- “Ce qui est vu n’est pas jugé, mijo”, a-t-il répondu dans une interview lorsqu’il a été interrogé sur son orientation sexuelle. Phrase devenue virale sur les réseaux sociaux et l’une des plus célèbres de l’artiste.

51.- Pour préciser qu’il n’était pas présent sur les réseaux sociaux, il a modifié les paroles de sa célèbre chanson par : « Je n’ai pas de téléphone, je n’ai pas Facebook, je n’ai pas Twitter, je je n’ai pas WhatsApp.”

52.- Avant d’enregistrer en tant que soliste, il a travaillé comme choeur pour de grandes figures de la chanson telles que Roberto Jordán, Angélica María, Estela Núñez et César Costa.

53.- Il a participé au festival de Viña del Mar, où il a obtenu des Torches d’Argent et d’Or et des Gaviotas.

54.-Les rois d’Espagne lui ont décerné le prix Laurel de Oro pour sa carrière, un prix pour l’Excellence Universelle en 2006.

55.- Sur la Plaza Garibaldi, à Mexico, il y a une statue en son honneur, dans laquelle ses fans lui chanteront et laisseront des fleurs à l’occasion de son anniversaire de mort.

56-. La célèbre image du palmier, qui a généré des dizaines de mèmes, était en fait d’annoncer que JuanGa commencerait à travailler avec Anahí.

57.- L’Auditorium National lui a accordé la reconnaissance pour avoir offert plus de 100 concerts dans ses installations entre 1992 et 2004.

58.- Juan Gabriel a donné à Thalía la chanson Gracias a Dios (1989), qu’elle a incluse dans l’album à succès En Ecstasy (1995).

59.- Il a battu des records d’audience dans certaines de ses présentations comme au Rose Bowl, au Madision Square Garden, à l’Estadio Azteca et dans des dizaines de palenques.

60.- Les succès du chanteur avaient aussi la voix des nouvelles générations ; le groupe Maná a obtenu un Grammy latin pour J’ai encore oublié.

61.-Le groupe de rock mexicain Jaguares, est resté à la première place de la popularité pendant quelques mois grâce au thème Je vous le demande.

62.- En 2000, il a réussi à remplir le Zócalo Capitalino, battant le record de fréquentation avec 350 mille personnes.

63.- Ses chansons étaient les thèmes principaux des feuilletons mexicains.

64.- Au cours des dernières décennies, elle a présenté des problèmes fiscaux, pour fraude fiscale et 11 propriétés ont été saisies, qu’elle a finalement récupérées après avoir payé plus de 20 millions de pesos.

65.- Son dernier concert a eu lieu deux jours avant sa mort au Inglewood Forum en Californie, auquel ont assisté 17 mille personnes, dans le cadre de sa tournée « MéXXIco Es Todo ».

66.- La cause de son décès était un infarctus du myocarde, à l’âge de 66 ans.

67.- Sa mort a coïncidé avec le dernier chapitre de sa biosérie Jusqu’à ce que je te rencontre

68.-Son ancien manager, Joaquín Muñoz, a assuré que JuanGa est toujours en vie.

69.-Dress d’Eduardo Magallanes était le 33e et dernier album studio de l’artiste, sorti 16 jours avant sa mort.

70.- Par arrêté présidentiel, un hommage post mortem à Juan Gabriel a eu lieu au Palacio de Bellas Artes. De même, des milliers de personnes se sont rassemblées devant sa statue à Garibaldi.