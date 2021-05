la vie de l’auteur-compositeur-interprète en 24 faits et 5 chansons

Des souvenirs de Bob Dylan vendus aux enchères pour près de 500000 $ 1:09

. – Ce lundi 24 mai, l’auteur-compositeur-interprète et lauréat du prix Nobel Bob Dylan fête ses 80 ans. Voici quelques faits que vous ignorez peut-être sur sa vie.

Bob Dylan est né à Duluth, Minnesota, sous le nom de Robert Allen Zimmerman.

Il a remporté 10 Grammy Awards sur 38 nominations. Il a également reçu un Lifetime Achievement Award et un Academy Award.

Ses premières influences musicales incluent Hank Williams, Muddy Waters et Howlin ‘Wolf.

De nombreuses villes du monde célèbrent l’anniversaire de Dylan en tant que Dylanfest.

Entre 1960 et 1961, il abandonna ses études et se rendit à New York, dans l’espoir de rencontrer son idole, Woody Guthrie, et commença à se produire sur la scène folk de Greenwich Village.

En 1962, il sort son premier album, “Bob Dylan”. Il se compose principalement de vieilles chansons folkloriques refaites par Dylan. Il change légalement son nom de famille en Dylan en août.

En 1971, il publie son livre “Tarantula”.

Le 3 mars 1973, il remporte le Grammy Award de l’album de l’année pour “The Concert For Bangladesh”, qu’il partage avec Billy Preston, Eric Clapton, George Harrison, Klaus Voormann, Leon Russell, Ravi Shankar et Ringo Starr.

En 1978, il a réalisé et joué dans le film “Renaldo y Clara”.

En 1979, il a étudié le christianisme à l’école Vineyard Christian Fellowship en Californie.

En 1988, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame.

En 1997, il a fait une présentation pour le Pape Jean-Paul II à Bologne, en Italie.

Plus tard cette année-là, il est devenu le premier musicien de rock à recevoir les honneurs du Kennedy Center, qui reconnaissent un accomplissement de toute une vie dans les arts de la scène.

Le 25 mars 2001, il a remporté un Oscar de la meilleure chanson originale, pour «Things Have Changed» de «Wonder Boys».

En octobre 2004, il publie “Chronicles: Volume One”, son autobiographie.

Le 7 avril 2008, il a remporté une mention spéciale du prix Pulitzer pour «son impact profond sur la musique populaire et la culture américaine, marqué par des compositions lyriques d’une extraordinaire puissance poétique».

Le 9 février 2010, il présente “The Times, They are a Changing” à la Maison Blanche en l’honneur du mois de l’histoire des Noirs, dans le cadre d’une célébration de la musique par le mouvement des droits civiques.

En janvier 2011, il a signé un contrat de six livres avec Simon & Schuster.

Le 29 mai 2012, il a reçu la Médaille présidentielle de la liberté des mains du président Barack Obama.

Le 3 février 2015, il sort son 36e album studio, «Shadows in the Night» et en donne 50 000 exemplaires aux seniors abonnés au magazine AARP.

Le 13 octobre 2016, il a reçu le prix Nobel de littérature, qu’il a accepté tardivement le 1er avril 2017 lors d’une cérémonie privée à Stockholm.

En mai 2018, il a lancé une collection de whisky appelée “Heaven’s Door”.

Le 20 novembre 2020, les commissaires-priseurs ont annoncé qu’une collection de souvenirs de Dylan comprenant des lettres, des paroles non publiées et des paroles manuscrites de «Blowin ‘in the wind» s’est vendue près d’un demi-million de dollars.

Le 7 décembre 2020, il est annoncé que Dylan a vendu l’intégralité de son catalogue de chansons à Universal Music Publishing Group.