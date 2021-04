La vie de Lewis Hamilton «  plus occupée que n’importe quel conducteur ne l’a jamais été  »

Sir Lewis Hamilton insiste sur le fait que son éventail croissant de poursuites hors piste est bien géré – bien qu’il soit «plus occupé que n’importe quel pilote ne l’a jamais été».

Le septuple champion du monde est tout sauf un coureur unidimensionnel à vision tunnel car il prend une part active à des intérêts tels que la musique, la mode, l’environnement et l’égalité.

Il a été spéculé que la raison pour laquelle le Britannique de 36 ans n’a signé qu’un contrat d’un an avec Mercedes pour cette saison, alors qu’il peut remporter un huitième titre de pilote record, c’est parce qu’il voit de plus en plus son avenir être loin de la Formule 1.

Mais aussi longtemps que Hamilton reste dans le sport qu’il a dominé ces derniers temps, il croit être pleinement capable, avec les gens de son entourage, de faire en sorte que rien ne l’empêche de produire sa meilleure performance possible à chaque course.

« Je pense que les gens travaillent naturellement probablement dur pour que les choses paraissent plus faciles qu’elles ne le sont », a déclaré Hamilton lors d’une interview avec Sky F1.

«J’ai une grande équipe autour de moi, mais je dirais que je suis beaucoup plus occupé que n’importe quel pilote ne l’a jamais été.

«Trouver le bon équilibre est probablement la chose la plus difficile car vous ne voulez jamais arriver et les gens disent que la raison pour laquelle vous n’avez pas joué est parce que vous êtes distrait par toutes ces autres choses, ce qui est une échappatoire facile pour les gens à attaquer vous avec.

Pas génial pour jouer mais le fait est que je l’aime et c’est tout ce qui compte 🙏🏾 pic.twitter.com/C76yUP7XpN – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 22 mars 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Hamilton a cité l’exemple de son sublime tour de pole position pour le Grand Prix de Singapour 2018 lorsque même son ami et mentor Niki Lauda avait remis en question sa préparation.

Il a poursuivi: «Si vous regardez en cours de route, beaucoup de ces différentes choses que j’ai faites, comme quand j’étais à New York pour faire un défilé de mode, puis que je suis passé par avion et que tout le monde, même à Niki, était comme ‘il peut’ t fais ça ». Et puis j’ai mis dans ce tour de qualification ce qui brise ce moule et tout le monde se dit en fait « oh oui, tu peux ».

«Je ne pourrais pas faire toutes ces autres choses sans la course, donc c’est finalement à moi de connaître les limites et les limites et jusqu’où je peux aller et savoir que je ne peux pas rester fou. tard et faire la fête ou quoi que ce soit.

«Petit à petit, je me renforce et si j’ai de l’espace, j’ajouterai autre chose qui m’intéresse. Quand je sais que j’ai un événement à venir, cela tombe toujours sur le côté et j’ai une équipe qui peut prendre ce truc. C’est la stratégie. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!