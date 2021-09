La vie de R. Kelly, du talent en difficulté au procès pour trafic

in

R. Kelly a longtemps fait face et nié des allégations de comportement sordide et d’abus sexuels. Un jury l’a maintenant reconnu coupable de trafic sexuel dans un procès fédéral à New York découlant de ces allégations.

Une chronologie de la vie de Kelly :

— 8 janvier 1967 : Robert Sylvester Kelly est né à Chicago, troisième des quatre enfants de l’institutrice Joann Kelly. On sait peu de choses sur son père.

R. KELLY TROUVÉ COUPABLE POUR TOUS LES ACCUSÉS DE RACKETEERING, PROCÈS DE TRAFIC SEXUEL

— 1975 : Kelly commence à chanter à l’église. À cette époque, des années d’abus sexuels par un parent adulte commencent, selon ses mémoires de 2012.

— 1979 : Kelly est témoin d’un viol à l’âge de 12 ans.

— 1983 : la mère quitte sa famille des projets de logements de Chicago et inscrit Kelly à la prestigieuse Kenwood Academy.

— 1984: Interprète le tube “Ribbon in the Sky” de Stevie Wonder dans un spectacle de talents. Les années suivantes, il se produit dans les stations de métro avec son clavier, feignant souvent la cécité pour éviter d’être arrêté.

— 1990 : son groupe R&B MGM remporte le grand prix de 100 000 $ dans l’émission “Big Break”. Wayne Williams, directeur de Jive Records, découvre Kelly en train de chanter lors d’un barbecue.

— Janvier 1992 : R. Kelly & Public Announcement lance “Born Into The ’90s”. L’album sorti l’année suivante est disque de platine.

— Novembre 1993 : Son album “12 Play” sort et se vend finalement à plus de 5 millions d’exemplaires. Les singles à succès incluent “Sex Me” et “Bump N’ Grind”.

— 31 août 1994 : à 27 ans, R. Kelly épouse la chanteuse de 15 ans Aaliyah D. Haughton lors d’une cérémonie secrète. Le mariage est annulé des mois plus tard en raison de l’âge d’Aaliyah.

— Septembre 1994 : le premier album d’Aaliyah, “Age Ain’t Nothing But A Number”, produit par Kelly, devient disque de platine. Aaliyah meurt dans un accident d’avion sept ans plus tard à l’âge de 22 ans.

— 1996 : sort le troisième album “R. Kelly” et intègre Rockland Records. La chanson “I Believe I Can Fly” est un énorme succès. Elle épouse la danseuse Andrea Lee, 22 ans, et ils ont trois enfants : Joanne, Jaya et Robert Jr.

— 18 février 1997 : Tiffany Hawkins porte plainte pour violences sexuelles et harcèlement alors qu’elle était mineure.

– Janvier 1998: le procès de Hawkins serait réglé pour 250 000 $.

— Février 1998 : Kelly remporte trois Grammys pour “I Believe I Can Fly”.

— Novembre 1998 : Album “R.” arrive dans les magasins et se vend finalement à 6 millions d’exemplaires.

LES PROCUREURS JOUENT LES BANDES R. KELLY AU TRIBUNAL ALORS QUE L’AFFAIRE DU GOUVERNEMENT S’ARRÊTE

— Novembre 2000 : l’album “TP-2.com” fait ses débuts au n°1.

– Août 2001: Tracy Sampson poursuit Kelly, alléguant que leur sexe était illégal en vertu de la loi de l’Illinois parce qu’il était en position d’autorité. L’affaire serait réglée à l’amiable.

– 8 février 2002 : le Chicago Sun-Times rapporte qu’il a reçu une cassette vidéo montrant Kelly ayant des relations sexuelles avec un mineur et que la police avait commencé à enquêter sur les allégations connexes trois ans plus tôt. La fille et ses parents nient la relation. Le même jour, Kelly se produit lors des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Salt Lake City.

DOSSIER – Cette photo du vendredi 9 mai 2008, montre R. Kelly arrivant pour le premier jour de la sélection du jury dans son procès de pédopornographie au Cook County Criminal Courthouse à Chicago. Le mercredi 15 septembre 2021, les procureurs du procès de Kelly pour trafic sexuel devant la Cour fédérale de Brooklyn à New York, ont diffusé des enregistrements vidéo et audio pour le jury, confirmant, selon eux, les allégations selon lesquelles il aurait abusé des femmes et des filles. () (AP Photo/Charles Rex Arbogast, Dossier)

— 5 juin 2002 : Kelly inculpée à Chicago d’accusations de pornographie juvénile découlant de la sex tape, plaide non coupable et est libérée sous caution.

– Janvier 2003: Kelly est arrêté dans un hôtel de Floride pour des accusations de pornographie juvénile après que les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé des photos de lui avec une fille. Les accusations sont ensuite abandonnées après qu’un juge a statué que la police n’avait pas de mandat.

— 18 février 2003 : Sortie de l’album “Chocolate Factory” avec un succès immédiat.

— Juillet 2005 : l’album “TP.3 Reloaded” atteint le numéro 1.

— Septembre 2005 : Andrea Kelly demande une ordonnance de protection, accusant son mari de l’avoir frappée lorsqu’elle a demandé le divorce.

– Février 2006 : Carey Kelly dit que son frère lui a offert 50 000 $ et un contrat d’enregistrement pour dire qu’il était la personne dans la vidéo de sexe.

— 29 mai 2007 : l’album “Double Up” est sorti et atteint plus tard le numéro 1.

— 9 mai 2008 : début du procès de pédopornographie.

— 13 juin 2008 : Kelly est acquittée après de rapides délibérations du jury.

— 8 janvier 2009 : Kelly et Andrea confirment leur divorce.

— 12 juillet 2011 : Crain’s Chicago Business rapporte qu’une forclusion de 2,9 millions de dollars a été déposée dans le manoir de la banlieue de Kelly à Chicago. Un porte-parole a déclaré que Kelly n’avait pas de problèmes financiers.

R. KELLY DIT AU JUGE QU’IL NE TÉMOIGNERA PAS AU PROCÈS DE TRAFIC SEXUEL

— 21 mars 2012 : Kelly annonce qu’il relance une série de vidéos, “Trapped in the Closet”, qui deviendra finalement un opéra rap sur une toile de tromperie sexuelle. On parle d’un spectacle à Broadway.

— 15 juin 2012 : le Chicago Sun-Times rapporte que Kelly doit plus de 4,8 millions de dollars à l’IRS.

— 27 juin 2012 : publie son autobiographie « Soulacoaster : The Diary of Me », consacrée à sa vie créative et familiale.

— 18 mars 2013 : le manoir, autrefois évalué à plus de 5 millions de dollars, se vend 950 000 $ aux enchères.

— 2017 : BuzzFeed rapporte que des parents affirment que Kelly a lavé le cerveau de leurs filles. Des militants lancent le mouvement #MuteRKelly, appelant au boycott de sa musique.

– 13 février 2018: Kelly est expulsée de deux maisons de la région d’Atlanta pour plus de 31 000 $ de loyer impayé.

Dans ce croquis de la salle d’audience, R. Kelly, au centre, est assis avec ses avocats de la défense Thomas Farinella, en haut, et Nicole Blank Becker pendant le premier jour de sa défense dans son affaire de trafic sexuel, le lundi 20 septembre 2021, à New York. (Photo AP/Elizabeth Williams)

— Avril 2018 : la campagne Time’s Up rejoint #MuteRKelly et pousse à l’enquête. Le camp de Kelly répond : “Nous résisterons vigoureusement à cette tentative de lynchage public d’un homme noir qui a apporté une contribution extraordinaire à notre culture.”

— Mai 2018 : Spotify supprime la musique de R. Kelly de ses playlists. Apple et Pandora cessent bientôt de promouvoir sa musique.

– 21 mai 2018: Faith Rodgers, 20 ans, poursuit R. Kelly, alléguant des coups et blessures, des abus mentaux et verbaux, et de lui avoir sciemment infligé l’herpès.

– 3 janvier 2019: Lifetime diffuse “Surviving R. Kelly”, revisitant d’anciennes allégations et en diffusant de nouvelles. Il fait suite à “R Kelly: Sex, Girls & Videotapes” de 2018 sur la BBC.

– 9 janvier 2019: Lady Gaga dit qu’elle supprimera le duo 2013 avec Kelly des services de streaming.

– 14 janvier 2019: Rodgers dit que Kelly a menacé de révéler des détails embarrassants de ses antécédents sexuels si elle n’abandonnait pas le procès de mai 2018.

– 21 janvier 2019: Des reportages indiquent que Kelly et son label, la filiale de Sony RCA Records, se séparent. D’autres musiciens dont Céline Dion prennent encore plus de distance.

– 6 février 2019: Kelly tweete à propos d’une nouvelle tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Sri Lanka, puis la supprime à la suite d’un contrecoup.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

– 14 février 2019: l’avocat Michael Avenatti dit qu’il a donné aux procureurs de Chicago une nouvelle preuve vidéo de Kelly avec une fille.

– 22 février 2019: Kelly est arrêtée et inculpée de 10 chefs d’abus sexuel aggravés.

– 25 février 2019: Kelly plaide non coupable, verse une caution et est libérée de la prison de Chicago.

– Mars 2019: Dans une interview à CBS, Kelly nie les accusations d’abus sexuel. Les autorités de l’Illinois placent Kelly en détention après qu’il a déclaré à un juge qu’il ne pouvait pas payer 161 000 $ de pension alimentaire pour enfants.

– 30 mai 2019: Kelly est inculpé de 11 nouveaux chefs d’accusation à Chicago impliquant une femme qui l’a accusé de l’avoir agressée alors qu’elle était mineure.

— 11 juillet 2019 : Kelly est inculpée à Chicago d’accusations fédérales, notamment de pornographie juvénile. Un acte d’accusation fédéral distinct à New York comprend des accusations de racket. Il est à nouveau arrêté à Chicago.

– 16 juillet 2019: le juge ordonne que Kelly soit détenue sans caution.

– 2 août 2019: Kelly plaide non coupable d’avoir agressé sexuellement des femmes et des filles qui ont assisté à ses concerts. Ses avocats les appellent des groupies mécontentes.

– 5 août 2019: Kelly est accusée dans le Minnesota d’avoir sollicité un jeune de 17 ans.

– 2 octobre 2019: Kelly se voit refuser la libération sous caution dans son affaire à New York.

– 5 décembre 2019: Kelly est accusé d’avoir versé un pot-de-vin en échange d’un « document d’identification frauduleux » un jour avant son mariage avec Aaliyah. Il plaide plus tard non coupable.

– 5 mars 2020: Kelly plaide non coupable à Chicago d’un acte d’accusation fédéral mis à jour qui comprend un nouvel accusateur.

– 12 août 2020: Des accusations sont annoncées contre trois hommes accusés d’avoir menacé et intimidé des femmes qui accusaient Kelly d’abus.

Le chanteur R. Kelly se tourne vers le départ après avoir comparu lors d’une audience au palais de justice pénale de Leighton le 17 septembre 2019 à Chicago, Illinois. Kelly fait face à plusieurs accusations d’agression sexuelle et est détenue sans caution. ((Photo d’Antonio Perez – Piscine via .))

– 14 août 2020: le manager de Kelly est arrêté en Californie pour avoir menacé de tirer dans un théâtre de Manhattan deux ans auparavant, forçant l’annulation de la projection d’un documentaire sur les allégations contre R. Kelly.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

– 24 juillet 2021: les procureurs fédéraux affirment que Kelly a eu des contacts sexuels avec un garçon en plus des filles, et le gouvernement souhaite que les jurés du procès entendent ces allégations.

– 18 août 2021: les déclarations liminaires commencent lors du procès fédéral de Kelly à New York.

– 24 septembre 2021: le jury commence à délibérer dans le procès de New York, même si les dates des procès dans les affaires de l’Illinois et du Minnesota restent à fixer.

– 27 septembre 2021 : le jury déclare R. Kelly coupable de trafic sexuel et d’infraction à la loi Mann, qui interdit de faire traverser les frontières de l’État à quiconque « à des fins immorales ».