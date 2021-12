La vie derrière les barreaux pique votre intérêt ? La visite d’une prison pourrait être votre prochain point chaud de voyage

L’Inde est souvent écrasante pour de nombreux voyageurs pour la première fois.

Si vous pensiez que les séjours de loisirs ne concernent que les plages, les collines, les forêts et les monuments, alors un voyage dans une prison pourrait donner le ton de votre prochaine destination. Un aperçu qui donne à réfléchir de la potence où les condamnés à mort ont été pendus, que mangent les détenus, ou où des combattants de la liberté ou des politiciens comme Nelson Mandela, Mahatma Gandhi ont passé leur temps, le violeur de Nirbhaya s’est suicidé ou a-t-il été assassiné. Si la vie derrière les barreaux pique votre intérêt, une visite dans une prison pourrait être votre prochain point chaud de voyage.

« Le tourisme carcéral est étroitement lié au concept de tourisme sombre pour lequel nous avons constaté l’intérêt des jeunes de la génération Y ou des professionnels en activité », a déclaré Rajeev Kale, président et chef de pays – Vacances, MICE, Visa, Thomas Cook.

Des visites d’Alcatraz à San Francisco connue pour la prison fédérale à la tristement célèbre prison de Hoa Lo à Hanoï qui est maintenant un musée et a été utilisée par les colons français en Indochine française pour les prisonniers politiques, les prisons sont des attractions touristiques majeures dans le monde entier pour de nombreuses raisons .

Les anciennes prisons ont été converties en hôtels de luxe, une prison pour femmes en Colombie possède un restaurant géré par des détenues et une prison de Singapour organise une course caritative annuelle. Robben Island, Afrique du Sud – qui abrite la tristement célèbre prison où Nelson Mandela a passé 18 ans, ainsi que plus de 3 000 prisonniers politiques pendant leur combat pour mettre fin à l’apartheid – est un site national et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO au large du Cap. Aujourd’hui, c’est l’un des sites les plus visités d’Afrique du Sud. La prison de Tihar à Delhi avait un café tenu par plusieurs détenus, qui avaient suivi une formation en gestion hôtelière.

Certaines prisons ont été transformées en chambres sous forme de cellules où l’on peut passer un jour ou deux à vivre la vie d’un détenu. Dormez dans une couchette au HI-Ottawa dans l’ancienne prison du comté de Carleton, en Ontario, Canada – une auberge exploitée par Hostelling International (HI) où l’on peut se reposer et faire des visites guidées autour du bâtiment, qui est surnommé l’un des plus lieux hantés en Amérique du Nord.

La prison de San Pedro est l’une des plus grandes de Bolivie et la destination commune des personnes reconnues coupables d’avoir enfreint les lois du pays. Il emmenait des routards pour des visites de prisons. Selon un rapport de ., la Thaïlande a prévu de convertir environ la moitié de ses prisons en attractions touristiques majeures et d’accueillir des événements sportifs, des expositions d’art, des concours de cuisine et des souvenirs fabriqués par les détenus pour se remettre d’un marasme économique en pleine pandémie. Cela amènerait des visiteurs indispensables et préparerait les détenus à une vie normale en société. La Thaïlande a la plus grande population carcérale d’Asie du Sud-Est et les détenus ont un accès limité aux installations médicales, à la nourriture, à l’eau et à l’assainissement, selon un rapport de 2017 de la Fédération internationale des droits de l’homme.

Les prisons deviennent un hotspot

L’Inde est souvent écrasante pour de nombreux voyageurs pour la première fois. Par conséquent, il devient impératif de distinguer les offres dans des schémas thématiques détaillés. Les thèmes touristiques spécifiques à une destination ont atteint un niveau élevé, car les prisons sont vues à côté d’un lieu touristique. Une curiosité générale parmi les gens qui peut être exploitée pour promouvoir ce type de tourisme est qu’il a un certain facteur de nouveauté et qu’en raison de cela, il existe un sentiment de mystère et de secret concernant le fonctionnement d’une prison, explique Ravideep Singh Chahar, inspecteur général – prisons, directeur, administration locale, ports et officier en service spécial, commission électorale de l’État, gouvernement de Pondichéry.

« De telles visites peuvent faire partie du processus de réforme pour les détenus et sensibiliser les touristes qui visitent la prison pour la première fois. Ces visites constituent un outil éducatif intéressant, en particulier pour les enfants qui vont à l’école et au collège. Toute destination touristique doit constamment développer de nouvelles attractions touristiques pour maintenir les intérêts des touristes en vie. Un sentiment de monotonie s’installe si aucune nouvelle attraction n’est ajoutée. Bien que la prison ne soit pas à proprement parler une attraction touristique, elle a certainement le potentiel d’attirer des touristes », a déclaré Chahar.

À Pondichéry, aucune des villes voisines n’a encore de visites de prison ouvertes aux touristes. « Puisque Puducherry attire un bon nombre de touristes chaque année, cela peut être un autre USP en plus de l’Ashram et d’Auroville », dit-il, ajoutant que des plans sont en place pour introduire des visites dans la prison centrale de Puducherry dans les prochains mois. « Nous devrons évaluer divers facteurs tels que la santé (due au Covid-19) et les protocoles de sécurité. L’idée n’en est qu’à ses balbutiements, le feu vert nécessitera également les approbations nécessaires du gouvernement », a-t-il déclaré.

Un autre excellent exemple est la prison cellulaire de Port Blair, îles Andaman et Nicobar, une prison où les Indiens luttant pour la liberté des Britanniques ont été exilés et incarcérés dans des conditions très inhumaines. Des combattants de la liberté comme Veer Savarkar, BK Dutt, Fazl-E-Haq Khairabadi, Barindra Kumar Ghose, Sushil Dasgupta, Subhash Chandra Bose sont des noms associés au mémorial national. Infâme sous le nom de « Kala Paani », c’est une destination touristique populaire en raison de son riche patrimoine culturel et de sa beauté isolée. Ainsi, rendant les Andamans célèbres à cause de la prison cellulaire.

« Le mystère autour de l’île est également amplifié en raison de la prison cellulaire et des myriades d’histoires qui l’entourent. La prison envoie un message patriotique émouvant qui se connecte à la fois aux citoyens indiens et au public mondial qui cherchent à comprendre l’impact de l’assujettissement. Il contient des récits déchirants de nos révolutionnaires et martyrs, faisant de l’Andaman une destination touristique », a déclaré Sachin Bansal, basé à Delhi, fondateur et explorateur en chef d’India City Walks, qui se concentre sur la fourniture de découvertes thématiques et interactives de la ville appropriées par des histoires.

Les chercheurs, les passionnés et les voyageurs recherchent des experts en la matière dans ce genre de tourisme ainsi qu’une compréhension des thèmes socio-environnementaux-culturels-architecturaux qui deviennent disponibles pour une exploration holistique. « Nous avons besoin d’interventions importantes pour faire du tourisme pénitentiaire un succès en Inde. Des endroits comme la prison cellulaire, la prison de Yerawada et la prison de Tihar en tant que destinations touristiques pourraient être mis en évidence s’ils sont combinés avec les offres principales de la destination. En dispensant une formation et une sensibilisation autour de la prestation d’expériences aux habitants, on pourrait créer des opportunités, localiser des histoires uniques et les visiteurs doivent être conscients pour maintenir une attitude de « sens du lieu » », explique Bansal.

La prison de Fort Aguada à Goa attire un bon nombre de pas. La structure balnéaire emblématique de l’ère portugaise est en cours de rénovation dans le cadre du «Swadesh Darshan Scheme» du Centre et est en cours de développement en tant que site touristique qui sera bientôt achevé. Un musée à la prison avec un espace d’exposition et de performance et un café est en vue. Plus tôt cette année, le département pénitentiaire du Maharashtra a lancé son initiative de tourisme pénitentiaire en commençant par la prison centrale de Yerawada (YCP) vieille de plus de 150 ans à Pune dans la première phase, s’étendant à d’autres prisons comme Nagpur, Nashik, Thane, Ratnagiri, entre autres. YCP a deux groupes historiques de cellules, nommés d’après Gandhi et Tilak dans le cadre des visites.

Où il y a de l’espoir

L’idée même de visiter une prison est entourée de négativité – en pensée et en action – mais le tourisme de ce type peut changer le processus de pensée. « Toutes les choses négatives associées à la prison peuvent être facilement converties en un état d’esprit positif. Comme une exposition de prison qui met en lumière les procédures internes, les lacunes, les erreurs de processus ou une discussion détaillée sur les détails techniques d’une pendaison, regarder les vraies cellules de la prison – tout cela peut être visuellement attrayant en même temps intriguant pour un visiteur », explique l’auteur Sunil Gupta, ancien conseiller juridique de la prison de Tihar, qui a passé près de quatre décennies à la prison de Tihar, à Delhi. Gupta est co-auteur d’un livre intitulé Black Warrant: Confessions of a Tihar Jailer. Le livre de non-fiction 2019 retrace certains des criminels infâmes qui ont purgé leur peine en prison – Afzal Guru, des réunions à Tihar avec Charles Sobhraj, Manu Sharma, Subrata Ray, Satwant et Kehar Singh.

L’éducation est désormais obligatoire pour tous les détenus dans toutes les prisons, en plus de la formation professionnelle en informatique, menuiserie, couture, fabrication de savon, chaussures, agriculture, etc. « Les détenus fabriquent une variété de produits disponibles à la vente. Cela aide dans une large mesure à construire la positivité et à propager les activités menées dans le complexe, que ce soit pour les réformer et les réhabiliter, en leur assurant un statut et une indépendance. C’est un emploi pour les demandeurs d’emploi et un sentiment positif pour le visiteur – une situation gagnant-gagnant pour tous », explique Gupta.

Ce qui est excentrique à propos de ces visites en prison, c’est le fait que de nombreuses superstitions en ont fait une destination populaire parmi la population locale. Comme dans la prison Tihar de Delhi, si vous prenez un morceau de bois de la planche où les condamnés sont pendus, on pense qu’il possède le pouvoir de combattre les mauvais esprits. « Les gens disent que si vous attachez un morceau autour de votre cou, vous pouvez vaincre la magie noire », partage Gupta, « ou si vous mangez de la prison ka khana servi en prison une fois, alors n’iriez jamais en prison. La nourriture servie contient des rotis, des lentilles et, pendant les festivals, un bonbon occasionnel mais une croyance commune, comme le disent les astrologues, qu’il n’y a aucune possibilité qu’ils soient emprisonnés à moins qu’ils ne recherchent et mangent la nourriture de la prison », dit-il.

Les prisons rappellent l’époque de la captivité pendant le verrouillage, lorsque les meilleures installations mondaines autour de nous étaient piégées, mal à l’aise et stressées. « Dans un environnement par ailleurs restreint, les détenus trouvent la liberté d’explorer leur créativité et d’utiliser leur imagination. C’est une façon de leur donner les opportunités qu’ils n’ont jamais eues. Le rôle des établissements pénitentiaires est vital pour transformer la vie des détenus », a déclaré Yogesh Chaudhary, directeur de Jaipur Rugs, qui a conçu la collection Freedom Manchaha, au début de cette année, un projet de collaboration avec le département pénitentiaire de l’État du Rajasthan. Les tapis en édition limitée sont noués à la main par des détenus des prisons de Jaipur, Bikaner Central et Dausa Central dans le cadre de la formation du département pénitentiaire.

