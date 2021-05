La vie du prince Philip est honorée avec quatre nouveaux timbres Royal Mail en noir et blanc | Royal | Nouvelles

Royal Mail va publier quatre timbres en noir et blanc représentant le défunt duc d’Édimbourg à différents moments de sa vie. Destinés à être émis à la mémoire du prince Philip, ces quatre timbres-portrait sont présentés dans une feuille miniature intitulée “In Memoriam – SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg – 1921-2021”.

L’ensemble se vend à 6,65 £ et sera disponible à partir du 24 juin 2021.

Le premier de la collection, un timbre de 2e classe, montre un portrait d’un jeune prince Philip réalisé par le photographe Baron.

Le deuxième objet de collection, un timbre de 1re classe, représente le duc participant au défilé d’évanouissement du prince Andrew au Dartmouth Naval College, dans le Devon.

Le troisième, un timbre de 1,70 £, montre le duc au Royal Windsor Horse Show.

Le dernier élément de la collection, un timbre à 2,55 £, est un portrait réalisé par le photographe Terry O’Neill.

Simon Thompson, PDG de Royal Mail, a déclaré: «Tout au long de l’âge adulte, le duc d’Édimbourg s’est consacré au service de ce pays, du Commonwealth et des nombreuses causes auxquelles il était impliqué.

«Pendant plus de sept décennies, il a été au centre de notre vie nationale.

LIRE LA SUITE: Queen perd son sang-froid avec Charles – «Mettre la fierté avant la monarchie!

Si vous ne pouvez pas voir le sondage ci-dessous, veuillez cliquer ici

“Son décès est un moment clé de notre histoire que nous marquons avec cette série de timbres commémoratifs.”

Le prince Philip, né sur l’île grecque de Corfou le 10 juin 1921, aurait eu 100 ans le mois prochain.

Le duc d’Édimbourg a épousé la princesse Elizabeth en novembre 1947, cinq ans avant qu’elle ne succède à son père sur le trône en tant que reine Elizabeth II.

NE MANQUEZ PAS

Après la mort du roi George VI, le duc a quitté sa carrière prometteuse dans la marine pour soutenir la reine et la couronne.

Au fil des décennies, il est devenu le conseiller le plus proche de la reine et l’un des membres les plus travailleurs de la famille royale.

L’un de ses projets les plus importants et les plus réussis a été le Duke of Edinburgh Award.

Lancé en 1956, il inspire et encourage chaque année des milliers de jeunes à acquérir de nouvelles compétences et à développer leur plein potentiel.

Après avoir terminé plus de 22219 engagements en solo depuis 1952, le duc a pris sa retraite de ses fonctions publiques en août 2017.

Cependant, il a gardé une relation étroite avec ses patronages même pendant la retraite.

Le duc est décédé dans la matinée du 9 avril au château de Windsor.

Son acte de décès présente comme cause de décès la «vieillesse».

Son décès a été certifié par Sir Huw Thomas, le chef de la famille médicale royale, qui a été fait chevalier plus tôt cette année.

Le duc d’Édimbourg a planifié la plupart de ses funérailles au cours des dernières décennies et a même conçu un corbillard Land Rover sur mesure.

Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus en cours et des réglementations en place pour protéger les personnes du COVID-19, la reine a dû modifier légèrement la cérémonie et réduire le nombre de participants à 30.

Le prince Philip a été inhumé le 17 avril dans le caveau royal de la chapelle St George.