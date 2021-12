La vie en confinement | Critique du livre : La matriarche aveugle de Namita Gokhale

Le nouveau roman de Namita Gokhale est une anatomie de la célèbre famille commune indienne à l’époque de la pandémie

La population âgée, en Inde et à l’étranger, a été la plus durement touchée pendant près de deux ans de la pandémie de coronavirus. Les entreprises ont préféré les jeunes recrues aux personnes âgées et les maisons de soins ont donné des nouvelles inquiétantes au plus fort de l’urgence sanitaire. De nombreux pays ont même jugé prudent de sauver la vie d’un jeune patient Covid-19 plutôt que celle d’une personne âgée. En ces temps difficiles pour les personnes âgées, le nouveau roman de Namita Gokhale se penche sur la société indienne paralysée par la pandémie à travers les yeux d’une femme âgée aveugle.

La matriarche aveugle, qui suit le récit hilarant de Gokhale du festival de littérature de Jaipur qu’elle aide à diriger (Jaipur Journals), est un portrait sensible d’une famille commune affaiblie par la pandémie. Situé dans les quatre étages d’une maison familiale inspirée de Lawrie Baker, le roman traite également des quartiers et d’une nation soumis à d’énormes pressions à la fois du virus et des vulnérabilités sociales. Gokhale, qui a également publié une pièce de théâtre (Trahi par l’espoir) sur la vie du poète Michael Madhusudan Dutt l’année dernière, utilise une petite toile d’une famille nombreuse pour se concentrer sur l’ensemble de la pandémie et de la vie.

Matangi-Ma est la matriarche d’une famille de classe moyenne. Confinée chez elle pour cause de cécité, elle vit avec son aide domestique Lali au dernier étage de la maison familiale lorsque la pandémie frappe. Sa fille Shanti et son aide Munni, une militante sociale, lui envoient, ainsi qu’à Lali, des repas tous les jours. Ses deux fils, Suryaveer et Satish, occupent les deux autres étages. Suryaveer vit avec son fils adoptif Samir et Satish avec sa femme Ritika et son jeune fils Rahul. La pandémie expose bientôt les lignes de fracture dans la famille avec des tensions gardant tout le monde sur le fil.

Bien qu’elle ne puisse pas voir, Matangi-Ma, une veuve, maintient la famille unie dans les moments difficiles. Longtemps maltraitée physiquement au cours de leur mariage par son mari flirteur, un officier de l’Indian Revenue Service, elle subit le traumatisme en silence longtemps après sa mort. Elle peut sentir les tensions entre les enfants qui rampent sur le béton. Son amour pour la musique classique et ses petits-enfants aident Matangi-Ma à négocier sa propre bataille contre la cécité et la pandémie.

Gokhale met en évidence l’impact du virus mortel sur les gens ordinaires à travers Matangi-Ma et sa famille dans The Blind Matriarch. Il y a des aperçus de l’effet dévastateur de la pandémie et du verrouillage sur les pauvres alors même que les quartiers riches applaudissent et battent des casseroles et des poêles depuis leurs balcons pour encourager les agents de santé. Alors que le Premier ministre vient à la télévision s’adresser à un peuple effrayé, Matangi-Ma est incapable d’évoquer une image du leader. Dans son quartier, un couple de personnes âgées est enlevé par des hommes déguisés en agents de santé pour leur voler leurs biens.

Le Matangi-Ma de la matriarche aveugle symbolise une nation aveuglée par sa propre division sociale séculaire. Gokhale ne se retient pas lorsqu’elle aborde les défaillances d’une société contemporaine enracinée dans la peur et la suspicion. L’aide de Matangi-Ma Lali est obligée de cacher le nom de son neveu qu’elle amène au travail. Le garçon, Riyaz, dit qu’il s’appelle Pappoo. Les parents décédés du fils adoptif de Suryaveer, Samir, sont décrits comme des communistes qui travaillaient parmi les tribaux à Bastar, Chhattisgarh. Tous les personnages féminins du roman sont des individus forts qui se battent pour survivre à leurs épreuves. L’auteur ne tire aucun coup de poing pour livrer un travail éliminatoire qui pourrait faire voir à beaucoup les fissures dans une société sur lesquelles ils ferment souvent les yeux.

Faizal Khan est indépendant

La matriarche aveugle

Namita Gokhale

Maison aléatoire de pingouin

Pp 209, Rs 599

