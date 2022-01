La vie en photos de l’acteur et militant Sidney Poitier

. – Sidney Poitier, dont le comportement gracieux et les principes à l’écran ont fait de lui la première star du cinéma noir d’Hollywood, est décédé à l’âge de 94 ans.

Poitier est devenu le premier artiste noir à remporter un Oscar lorsqu’il a remporté l’Oscar du meilleur acteur en 1964.

Poitier, qui a remporté le prix pour sa performance dans « Lilies of the Field », était l’une des stars les plus lucratives des années 1960. Il est resté une légende hollywoodienne dans ses dernières années.