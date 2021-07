la vie en vers | Critique de livre — Anthropocène : changement climatique, contagion, consolation par Sudeep Sen

Une photo d’archive des travaux de sauvetage en cours à Tapovan à Chamoli après la rupture d’un glacier, provoquant des inondations massives dans l’Uttarakhand en février de cette année (Photo express)

Par Suvanshkriti Singh

Pour la plupart d’entre nous, la dernière année et un quart a été une course d’obstacles cruelle et inhabituelle. Le temps se déformait, les jours effrayants sombraient dans des nuits hideuses. Avec la tragédie qui se précipite après la crise, il n’y a guère eu un moment pour examiner les formes dans lesquelles nos cicatrices nous ont sculptés.

Ce sont précisément ces empreintes que Sudeep Sen s’attache à délimiter dans sa collection multi-genres Anthropocene : Climate Change, Contagion, Consolation. Voici donc un compte rendu des cataclysmes à travers lesquels nous avons vécu, aimé et perdu, autant un exercice de catharsis que de mémorialisation.

Bien qu’elles soient organisées en sections distinctes dans le livre, la pandémie, dans le paradigme de Sen, n’est qu’un symptôme de la crise climatique plus large. Le langage de ses vers transforme de manière transparente les « sons asthmatiques » des « poumons alimentés par l’air toxique insidieux de Delhi en « sifflements sifflants » de pneumonie virale. Similaire aussi, affirme-t-il, est l’expérience émotionnelle et viscérale des crises environnementales et sanitaires :

A près de 50°C, vous n’avez pas besoin d’un

pandémie pour vous rappeler l’humain

agonie et chagrin – vous habitez un

L’enchevêtrement s’approfondit. Les sons et les images deviennent des phénomènes entiers de violence climatique répliqués dans le microcosme de la physiologie errante. Dans Implosion, les cages thoraciques luttent pour contenir les tempêtes cycloniques ; dans Icicles, les conditions météorologiques extrêmes sont reproduites dans l’anatomie humaine comme « des os qui sont desséchés par la chaleur, se transforment en glaçons squelettiques » ; la chaleur estivale rivalise pour un potentiel dévastateur avec une brûlure interne dans Fever Pitch.

L’insistance de Sen sur le lien étroit entre la pandémie et la crise climatique sert à souligner la précarité des conditions environnementales qui soutiennent la vie. Le vocabulaire du danger prolifère dans la collection, avec des nuages ​​solitaires « flottant dangereusement » et « les crêtes des feuilles des arbres se débattent[ing] pour donner la vie ». Vous pourriez peut-être discuter de la valeur stratégique de l’utilisation du langage de la menace existentielle pour modifier notre conscience collective du climat, mais la profonde émotivité sous-jacente à la déclaration de Sen sur le fait d’une catastrophe imminente oblige à l’empathie. Il y a les suspects familiers – désespoir, résignation, avertissement, opprobre – alors que le poète parle des inondations, des sécheresses et de la peste du futur. Cependant, il y a aussi l’amour nostalgique – pour “[t]le phare/notre balise/une île d’aventure », les rituels du printemps, et une attention aux détails banals dignes d’une ode qui rendrait Rilke fier.

Dans le style et la forme, la collection accueille une gamme ravissante. L’orientation visuelle des lignes courtes et conceptuellement spacieuses d’Amaltas imitent la forme souple de l’arbre, même si les vers capturent la terrible, belle et jaune chaleur d’un été à Delhi. Dans Shower, Wake, les lignes s’étirent horizontalement, les mots tombant en feuilles de poésie en prose, « avec… la pleine fureur d’une mousson déchainée ». Si Indian Skies est un cinquain, Paper T[r]ails et Disembodied 2 : Les Voyageurs sont parmi les plus explicitement exquisément ekphrastiques. La plupart des poèmes de Sen sont courts, tranchants et déterminés, mais le caractère incisif de son Corona Haiku est mortel. Les 20 haïkus qui constituent le groupe sont parmi les versets les plus sensibles sur le plan politique, abordant la réponse méprisante de l’État indien au sort des travailleurs migrants, son échec à préparer une infrastructure médicale appropriée et la désinvolture épouvantable de Donald Trump.

Ce qui unit ces versets variés, c’est leur qualité imagistique. Sa capacité à tisser le son dans la vue, à créer de la couleur à partir de l’odorat est l’une des compétences les plus admirables de Sen, juste après sa capacité à adapter les mots en images nettes. Listen to the Stars transforme le ciel nocturne en “[a]n orchestre sonore… faisant écho aux statiques anti-gravité, /murmures de poussière d’espace, soupirs galactiques ».

L’anthropocène n’est pas sans son lot d’images et de thèses banales, mais même celles-ci sont livrées avec une habileté exceptionnelle. Ce qui devrait être inimaginable devient, dans la main de Sen, visible en haute définition : « Sur une chaise vide, se trouve une forme sans corps — jambes/croisées, pas de colonne vertébrale, une veste accrochée à la chaise/cadre ». Ou, goûtez au regard plongeant qui nous donne cette description des ghats de Varanasi :

Prêtres présidents, nourrir le ghee rituel

au bois brûlant et mort –

les flammes formant d’énormes fusées éclairantes,

vagues fragmentées d’étincelle d’ambre doré,

rafales de feu hélicoïdales électrisantes —

En plus de cette variété poétique, Sen nous offre une critique littéraire diaristique, une fiction flash, plusieurs photographies et un récit de voyage poétique. Les photographies, en particulier, sont un complément fascinant aux nombreux poèmes ekphrastiques de Sen dans la collection. Pris sur la période de verrouillage à différents moments de la journée au même endroit, et sous-titrés par ses propres paroles, les gris, les bleus, les roses et les oranges et les jaunes des instantanés semblent contenir la vie elle-même. Cet accès facile et sans frontières alors même que le point de vue et le sujet sont dominés par une solitude fertile et chérie.

Sen avoue trouver l’idée de l’auto-isolement amusante. Il nous réprimande même, en Quarantaine, pour apprécier le ralentissement qu’il offre. Sur ce point, cependant, il semble en conflit, ayant déjà montré une prise de conscience de l’épidémie de santé mentale qui a suivi l’imposition des confinements. Mais, dans Poetics of Solitude, Songs of Silence, les réflexions philosophiques sur la solitude semblent négliger entièrement le grand instinct humain de socialité.

Sen semble aussi quelque peu aveugle à son privilège urbain de classe supérieure. Une grande partie de la consolation titulaire de la collection vient de l’art, un peu plus des voyages. Mais, ce n’est qu’une petite minorité à qui l’art dont il parle est accessible. L’internationalisme joue en faveur de Sen où il lui permet de franchir les frontières littérales et métaphoriques, soulignant les empreintes culturelles de la race humaine. Cependant, le manque de reconnaissance du luxe du voyage, le désir de voyage, rendu plus intense par son inabordabilité – la présence d’un vide où des émotions nuancées devraient et pourraient être – diminue considérablement le plaisir d’un art indéniable.

Malgré tous ses défauts, cependant, Anthropocène fait un argument urgent et magnifique, un argument sur lequel on ne peut pas assez insister. C’est un livre pour l’époque, sinon entièrement pour l’âme.

Suvanshkriti Singh est une pigiste

Anthropocène : changement climatique, contagion, consolation

Sudeep Sen

Pippa Rann Books & Media/Penguin Random House

Pp 176, Rs 599

