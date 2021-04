La vie est étrange, la scénariste de bandes dessinées Emma Vieceli parle de sa représentation ⋆ .

Dontnod Entertainment et le jeu d’aventure épisodique de Square Enix La vie est étrange est devenu un succès auprès des critiques et des fans lors de sa sortie épisodique tout au long de 2015. Racontant l’histoire de Max Caulfield et Chloe Price, il a été félicité pour son mécanisme de jeu unique de manipulation du temps et sa forte écriture. Alors que le jeu s’est terminé avec deux fins possibles, l’adaptation de Titan Comics reprend après que Max a choisi de sauver Chloé.

Avec des mondes parallèles, des triangles romantiques et de nombreux visages nouveaux et anciens, la bande dessinée a été à la hauteur du jeu original et de sa préquelle, La vie est étrange: avant la tempête. ComingSoon.net s’est récemment entretenu avec Emma Vieceli, l’écrivain de la série de bandes dessinées, de la possibilité de créer de nouvelles situations pour ces personnages emblématiques et de l’excellente représentation LGBT de la série.

Découvrez notre discussion avec l’écrivain derrière le merveilleux La vie est étrange bande dessinée ci-dessous:

ComingSoon.net: Vous avez travaillé sur des franchises incroyables. Y a-t-il beaucoup de pression lorsque vous affrontez une série qui a des personnages aussi aimés que Max et Chloé? À quel point est-il satisfaisant de savoir à quel point la réception de la bande dessinée a été positive et que la base de fans a adopté vos représentations?

Emma Vieceli: Absolument. Il y a toujours une pression là-bas, surtout quand c’est un titre que je suis tellement fan de moi-même. Je veux faire le bien par les joueurs, les personnages, ceux qui me font confiance en écrivant et les créateurs de l’original. Alors oui, la réaction a été tout simplement merveilleuse, je ne peux pas exprimer à quel point.

Max et Chloé ont une si belle romance. Pouvez-vous parler un peu de ce que cela signifie pour vous de faire avancer cela dans les bandes dessinées? Il y a des scènes vraiment vulnérables et tendres qui sont tout aussi émotionnelles que le jeu.

Cela signifie beaucoup pour moi. Beaucoup. Ce n’est pas un secret maintenant que j’ai été lancé une boucle lorsque nous avons été prolongés après les quatre premiers numéros. Je pense que j’ai traversé le même processus de deuil que certains lecteurs, au départ… incapable de croire que j’avais dû changer de cap par rapport à mon plan initial. Mais, oh mon garçon, je ne changerais pas où nous en sommes maintenant. Avoir ce temps supplémentaire pour explorer et vraiment prendre notre temps pour construire ce que ces deux signifient l’un pour l’autre est si gratifiant et rendra le résultat encore plus riche. À ce stade, le voyage est la clé. Raconter une histoire d’amour à travers les mondes est spécial, mais l’analogie avec le traitement de nos émotions et l’apprentissage de qui nous sommes l’est doublement. Sans parler de tout le temps que nous avons eu à regarder d’autres histoires dans l’intervalle!

Je voulais aussi connaître votre opinion sur ce que signifie avoir une représentation queer sur une si grande plate-forme. Les fans sont très reconnaissants et je dois imaginer que c’est gratifiant en tant qu’écrivain et y contribuer.

C’est tout. Malin Ryden et moi-même avons passé près d’une décennie à raconter BREAKS – notre webcomic drame mystérieux queer. Nous le faisons tranquillement et dans les espaces de niche car, lorsque nous avons cherché une maison pour cela, les éditeurs n’étaient pas prêts. L’industrie et le monde ont beaucoup changé depuis et je ne peux que m’en réjouir. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais pour avoir entre les mains un titre grand public comme La vie est étrange c’est sans vergogne queer, et de n’avoir jamais été interrogé à ce sujet par mes éditeurs, ou je me suis senti obligé de justifier cela, ou de souligner qu’en tant que «fonctionnalité», c’est si loin de là où nous en étions aux débuts de BREAKS. L’amour est l’amour est l’amour. Qui vous aimez, votre choix d’aimer ou de ne pas aimer. Qui vous êtes et quelle part de vous-même vous partagez. Comment vous vous présentez; vos choix. Ils sont tous VOUS. Ils sont tous américains. Ce n’est pas un truc d’histoire ou quelque chose à expliquer ou jamais, jamais honte; ils font partie de la riche tapisserie de la vie.

La musique est une partie tellement importante de la série de jeux, et vous avez fait un excellent travail pour vous assurer que la musique est toujours vue et fait partie de la vie de Max et Chloé. Bien qu’il y ait des limites à la façon dont cela est transmis en raison du médium, dans quelle mesure était-il important que cela soit représenté sous une forme ou une autre?

La bande originale du jeu était si remarquable. Vous ne pouvez pas entendre ces chansons et ne pas voir les scènes du jeu; ressentez à nouveau cette émotion. Alors oui, la musique est toujours dans ma tête pendant que j’écris. Difficile de faire entrer cela dans les bandes dessinées, bien sûr, mais avoir la haute mer signifie que nous pouvons jouer un peu avec cette connexion.

Avec les univers parallèles et le temps qui s’est écoulé depuis le jeu, vous avez pu créer de superbes personnages originaux qui se sentent comme chez eux dans l’univers. Est-il difficile de trouver ce type d’équilibre et aimeriez-vous voir l’une de vos créations dans un futur jeu si cela avait du sens?

Je veux dire, je n’aimerais guère plus que de voir Tristan ou la haute mer apparaître dans un jeu! Je soupçonne que les chances sont très minces, mais juste pour savoir que nous avons ajouté des personnages au monde de La vie est étrange signifie déjà tellement.

Un grand merci à Titan Comics pour la mise en place de l’interview et à Emma Vieceli pour avoir pris le temps de nous parler. Le quatrième volume collecté de la bande dessinée est maintenant disponible, tout comme un coffret relié des trois premiers volumes.

