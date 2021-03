Profondément dans la pensée. Bri Springs a partagé un message franc et réfléchi sur son passage à Le célibataire comme Matt James«La saison des montagnes russes touche à sa fin.

«La vie après le spectacle a été pleine de merveilleuses surprises. Mais cela a aussi été épuisant mentalement et il y a eu des moments et des situations où je me suis senti vaincu », a écrit le concurrent de la saison 25, 25 ans, via Instagram le dimanche 14 mars.« J’ai lu tous vos messages et vous avez aucune idée à quel point j’apprécie votre gentillesse et votre soutien. Vos paroles m’ont aidé tout au long du processus, alors merci. «

Bri a rappelé à ses fans de « vérifier avec vous-même de temps en temps pour voir ce dont vous avez besoin » avant d’expliquer que cela l’a aidée à traverser les deux derniers mois.

«Je me suis engagée envers moi-même, pour être honnête et rester fidèle à qui je suis», a-t-elle écrit. «Et cela signifie être présent avec ceux que j’aime.»

La responsable de la communication était un favori des fans tout au long de la saison, mais après avoir dit à Matt, 29 ans, lors de l’épisode du 8 mars qu’elle était prête pour un engagement, il a décidé de l’éliminer. Il lui reste deux femmes avant la finale du lundi 15 mars: Rachael Kirkconnell et Michelle Young.

Avant sa sortie de télévision, Bri a laissé entendre via Instagram qu’elle ne s’était pas retrouvée avec le courtier immobilier. Après avoir expliqué dans l’émission comment elle avait suspendu sa carrière au milieu d’une pandémie pour trouver l’amour, elle a partagé une photo d’elle-même en vacances le 15 février avec la légende: «Moi au téléphone essayant de récupérer mon travail. «

La saison de Matt de la série de rencontres de réalité ABC a pris une tournure choquante plus tôt ce mois-là lorsque Chris Harrison a annoncé qu’il se retirait en tant qu’hôte après sa défense controversée des publications et des activités Instagram insensibles au racisme dans le passé. Harrison, 49 ans, et le graphiste, 24 ans, se sont tous deux excusés depuis, et le réseau a fait appel à un ancien joueur et auteur de la NFL. Emmanuel Acho héberger Après la rose finale.

On ne sait pas si Bri a assisté à l’enregistrement post-finale car elle n’a figuré dans aucune promotion pour la spéciale. Elle a également abandonné plusieurs Bachelierdes comptes Instagram liés depuis la fin du tournage.

Le natif de San Francisco n’est pas le seul dont l’avenir avec la franchise reste en suspens. Le vendredi 12 mars, ABC a annoncé que Tayshia Adams et Kaitlyn Bristowe cohébergera la prochaine saison de La bachelorette en l’absence de Harrison.

«Alors que nous poursuivons le dialogue pour parvenir à une plus grande équité et inclusion au sein Le célibataire franchise, nous nous engageons à améliorer la représentation BIPOC de notre équipe, y compris dans les rangs des producteurs exécutifs », a déclaré le réseau dans un communiqué. «Ce sont des étapes importantes pour effectuer un changement fondamental afin que notre franchise soit une célébration de l’amour qui reflète notre monde.»

Le célibataire La finale de la saison 25 est diffusée sur ABC le lundi 15 mars à 20 h HE.

