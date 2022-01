La vie et la carrière de Bob Saget rétrospectivement après la mort subite

Bob SagetLa mort de s est en train de provoquer une dissection de sa vie – et c’est clair … le gars l’a vécu au maximum, surtout sur le plan professionnel.

Le comédien a fait ses débuts dans le showbiz en faisant du stand-up comédie à un jeune âge, et après avoir déménagé à LA en tant qu’adulte … il a finalement décroché un concert sur CBS’ The Morning Program … qui était censé rivaliser avec « Today Show » de NBC et « Good Morning America » ​​d’ABC… et qui est finalement devenu « CBS This Morning ».

Bob a fait des routines de comédie pendant son court passage là-bas, et peu de temps après … il a été choisi pour incarner Danny Tanner dans la nouvelle sitcom d’ABC « Full House », qui l’a propulsé vers la célébrité à part entière.

Il a joué le père veuf de 3 jeunes filles et a obtenu de l’aide pour les élever à San Francisco auprès de bons amis joués par John Stamos (Oncle Jesse) et Dave Coulier (Joey Gladstone). Ses enfants de la télévision ont été joués par Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin et Marie-Kate et Ashley Olsen.

« Full House » est devenu un succès retentissant sur le réseau et a duré un total de 8 saisons jusqu’en 1995. Dans le même temps, Bob a décroché un autre emploi lorsqu’il a été sélectionné comme premier hôte pour « America’s Funniest Home Videos » en 1989 BS a été MC pendant plusieurs saisons jusqu’à ce qu’il passe le relais en 1997, 2 ans après la sortie de « Full House ».

C’est au cours de cette course dans les années 90 que Bob est devenu l’un des « pères de l’Amérique » … en raison de sa personnalité saine devant la caméra et du fait qu’il jouait un père aisé à la télévision.

Bien sûr, Bob dans la vraie vie était tout sauf d’une propreté irréprochable … son numéro de stand-up était connu pour être assez torride. Au début des années 2000, Bob a en quelque sorte réorganisé son image, produisant des films et des séries reflétant sa comédie plus adulte,

C’était particulièrement vrai pour ses débuts de réalisateur dans le film « Dirty Work », mettant en vedette son ami/compagnon comédien Norm Macdonald et l’incontournable « Howard Stern Show » Artie Lange.

Il a également fait une apparition célèbre dans Dave ChappelleLa comédie culte « Half Baked », dans laquelle il incarne un accro au coke en convalescence.

Bientôt, Bob était de retour aux sitcoms … avec une seule saison d’une émission intitulée « Raising Dad », et peu de temps après cela – il a été embauché pour jouer le narrateur / version plus ancienne de Josh Radnordans « How I Met Your Mother », qui est devenu un travail stable pour lui pendant des années.

Pendant ce temps, Bob a également animé le jeu télévisé « 1 contre 100 » et a également lancé sa première comédie spéciale HBO, « That Ain’t Right », a fait des apparitions récurrentes dans « Entourage » et a même écrit, réalisé et joué dans un film parodique, ‘Farce of the Penguins.’ Le mec était occupé !

En 2008, Comedy Central a honoré Bob avec son propre rôti… grâce à ses amis célèbres, y compris des blagues de Macdonald, Gilbert Gottfried, Jeff Ross, Greg Giraldo, Brian Posehn, Cloris Leachman, Susie Essman, Jeff Garlin, Jon Lovitz et même son costar ‘FH’, Stamos.

À la fin des années 2000 et jusque dans les années 2010, Bob faisait de la télévision, plus de stand-up spéciaux (dont certains étaient nominés aux Grammy), des films, des camées, des soirées tardives, Broadway et a même commencé à écrire des livres, y compris ses mémoires « Dirty Daddy , » qui a révélé beaucoup de secrets sur sa vie décalée pendant ses jours » FH « .

En parlant de « Full House », Bob a eu la chance de reprendre son rôle de M. Tanner une fois que Netflix a annoncé le redémarrage de la franchise – « Fuller House » a duré 4 saisons avant d’être annulé en 2020.

Plus récemment, Bob s’était essayé aux podcasts – en particulier pendant la pandémie – et revenait à ses racines dans la comédie … se plongeant une fois de plus dans le stand-up et en tournée dans le pays.

J’ai adoré le spectacle de ce soir @PV_ConcertHall à Jacksonville. Public admiratif. Merci encore à @RealTimWilkins pour l’ouverture. Je ne savais pas que j’avais fait un set de 2 heures ce soir. Je suis à nouveau accro à cette merde. Vérifiez https://t.co/nqJyTiiezU pour mes dates en 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 – bob saget (@bobsaget) 9 janvier 2022 @bobsaget

C’est en fait exactement ce qu’il faisait avant de mourir subitement dimanche à Orlando … juste un jour avant, il était à Jacksonville, Floride, où il a fait une émission qui s’est apparemment bien passée – comme BS l’a posté à ce sujet sur Twitter, qui est allé pour devenir sa dernière empreinte en ligne.

TMZ a cassé l’histoire … Bob a été retrouvé mort au Ritz-Carlton après que le personnel de l’hôtel l’a découvert inconscient dans sa chambre. Les flics disent qu’il n’y a aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue.

Sa famille a publié une déclaration à l’annonce de son décès, déclarant… « Nous sommes dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui. Il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et rassemblant des gens de tous horizons dans le rire. »

Ils ajoutent : « Nous vous invitons à vous joindre à nous pour vous souvenir de l’amour et du rire que Bob a apporté au monde. » Plusieurs autres hommages de célébrités ont également afflué … dont Stamos, Coulier, Cameron Bure et les jumeaux Olsen.

Bob était marié à Sherri Kramer depuis plusieurs années, et a eu 3 enfants avec elle … ses filles, Aubrey, Lara et Jennifer. Le couple s’est séparé en 97 – et Bob a ensuite épousé un blogueur culinaire et une personnalité médiatique Kelly Rizzo, qu’il a épousé en 2018.

Il avait 65 ans. RIP