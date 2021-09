La vie et l’héritage de Muhammad Ali avec Ken Burns

Larry se penche sur la fatigue liée à la pandémie, son problème avec les lois sur l’identification des électeurs qualifiée de raciste et l’interdiction de l’avortement au Texas (01h00). Plus tard, Ken Burns rejoint Larry pour discuter de son dernier documentaire, Muhammad Ali (25h00). Ils parlent de la réalisation du documentaire, de la relation d’Ali avec la Nation of Islam et bien plus encore.

Hôte : Larry Wilmore

Invité : Ken Burns

Producteur : Kaya McMulllen

Assistant de production : Jonathan Kermah

