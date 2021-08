La vie et l’héritage d’un pianiste de jazz britannique emblématique

En tant que musicien de jazz britannique qui est devenu un nom familier aux États-Unis, George Shearing appartient à un petit club d’élite qui comprend le clarinettiste Acker Bilk (qui a enregistré un single n ° 1 en Amérique avec “Stranger On The Shore” ), le saxophoniste et propriétaire du club Ronnie Scott, le saxophoniste/compositeur John Dankworth et le guitariste John McLaughlin. Mais Shearing fut le premier d’entre eux à faire sa marque, ce qui fut sans doute aidé par son émigration aux États-Unis en 1947. Et c’est là, deux ans plus tard, qu’il forma son quintette révolutionnaire (alliant piano, vibraphone, guitare, basse , et batterie) dont le son distinctif combinait des éléments de be-bop avec balançoire, latin et musique classique pour inaugurer une nouvelle ère du jazz de chambre moderne.

George Shearing : un synonyme de sophistication jazz cool

Alors que les années 40 roulaient dans les années 50, le nom de George Shearing est devenu synonyme de sophistication jazz cool. Sa renommée à ce moment-là offrait un contraste frappant avec ses humbles racines ouvrières londoniennes. Aveugle de naissance, Shearing est venu au monde le mercredi 13 août 1919, d’un père qui livrait du charbon et d’une mère qui nettoyait les trains pour gagner sa vie. Il a grandi à Battersea, dans le sud-ouest de Londres, et a été attiré par la musique dès son plus jeune âge, grâce à la présence d’un piano chez lui.

Malgré sa déficience visuelle, Shearing avait un flair naturel pour jouer du piano (il a commencé les cours à l’âge de cinq ans) et était capable de mémoriser des airs qu’il avait appris en écoutant la radio. Il a étudié la musique au Linden College, un pensionnat pour enfants aveugles, où il est resté jusqu’à l’âge de 16 ans, date à laquelle il a commencé à travailler comme pianiste de pub. À partir de là, alors qu’il est encore adolescent, il auditionne pour un groupe de musiciens aveugles dirigé par Claude Bampton et obtient un emploi d’accordéon avec eux.

Le son de cisaillement

Shearing a fait son premier enregistrement, à l’âge de 18 ans, en 1937. Pendant les années de guerre, il a joué en tant que membre de Harry Parry And The Radio Rhythm Club Sextet avant de s’associer avec le violoniste français Stéphane Grappelli. En ce qui concerne son style de piano, Shearing a d’abord été influencé par des musiciens américains tels que Art Tatum, Teddy Wilson et Fats Waller, mais a pu distiller ces inspirations et les filtrer à travers sa propre sensibilité pour finalement arriver à un son unique défini par l’élégance. et l’utilisation d’accords de bloc.

Une fois arrivé en Amérique, Shearing a fait quelques faces pour les labels Discovery et Savoy, mais sa popularité a décollé avec un single qu’il a enregistré avec son quintette pour MGM, “September In The Rain”. Ses ventes ont atteint près d’un million d’exemplaires et la chanson en est venue à définir ce qu’on a appelé « le son Shearing ».

Dans son autobiographie de 2004, Lullaby Of Birdland, Shearing a révélé les origines de ce style : nommé Milt Buckner, que j’ai entendu jouer avec le big band de Lionel Hampton lors de ma première visite [to the US] en 1946.

Sa chanson signature

En 1952, Shearing a écrit une chanson qui est non seulement devenue sa chanson phare, mais aussi un véritable standard de jazz. Il s’appelait « Lullaby Of Birdland » et avait été écrit à l’origine pour faire la publicité du club de jazz new-yorkais de l’éditeur Morris Levy, Birdland, à la radio. La chanson est rapidement devenue populaire après sa sortie, via MGM, et a donné naissance à d’innombrables reprises, y compris des versions instrumentales d’Erroll Garner et Coleman Hawkins, et des interprétations vocales (avec des paroles écrites par George Weiss) par Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Eartha Kitt et, plus récemment, Chaka Khan et Amy Winehouse.

Au milieu des années 50, Shearing a quitté MGM pour Capitol Records, où les albums de son quintet sont devenus plus aventureux et ont présenté le groupe dans une variété de contextes musicaux. “Il y avait des arrangements avec des cuivres, des cordes, des cuivres et des bois, des groupes vocaux, des sons latins, en fait toute une gamme d’éléments différents avec lesquels le quintette a pu travailler assez amicalement”, se souvient Shearing. Le pianiste s’est également lancé dans quelques projets orchestraux avec Frank Sinatral’arrangeur de Billy May, et a enregistré des collaborations avec plusieurs chanteurs, dont Dakota Staton (In The Night), Peggy Lee (Beauty With The Beat), Nancy Wilson (The Swingin’s Mutual!) Nat King Cole (Nat King Cole Sings/George Shearing joue). Ce dernier album, avec des arrangements luxuriants de Ralph Carmichael, comportait les airs populaires “Let There Be Love” et “Pick Yourself Up”.

Pas mal pour un enfant de Battersea

Shearing est resté avec Capitol jusqu’en 1969, puis a fondé son propre label éphémère, Sheba. À ce moment-là, son quintette semble manquer d’essence et il le dissout en 1978. Plus tard, il enregistre de nombreux titres pour Concord Jazz (dont quatre albums avec le chanteur Mel Tormé, dont An Evening With George Shearing And Mel Tormé, a remporté un Grammy) et, plus tard, Telarc.

Shearing a été très honoré au cours de sa longue carrière. Il a joué pour trois présidents américains différents (Gerald Ford, Jimmy Carter et Ronald Reagan) et a reçu un OBE en 1996 avant de recevoir le titre de chevalier de la reine en 2007. “Dans les moments calmes où je réfléchis à tout cela”, a écrit Shearing. dans son autobiographie, “Je ne peux pas m’empêcher de penser, pas mal pour un enfant de Battersea!”

Bien que Shearing soit devenu citoyen américain en 1956, dans les années qui suivirent, il passa beaucoup de temps chez lui dans les Cotswolds, en Angleterre. Une mauvaise chute en 2004 met un terme à sa carrière d’interprète et il décède sept ans plus tard, le jour de la Saint-Valentin 2011, à l’âge de 91 ans.

George Shearing est sans aucun doute l’un des plus grands musiciens de jazz du Royaume-Uni et son succès est encore plus remarquable compte tenu des obstacles et des inconvénients personnels qu’il a dû surmonter. Il a laissé derrière lui un héritage très précieux d’enregistrements qui restent populaires aujourd’hui et qui garantissent qu’il restera toujours dans les mémoires.