La vie étrange, sauvage et tragiquement courte d’Anna Nicole Smith

Pour le dire simplement, Birkhead veut garder intacte la meilleure partie de l’héritage d’Anna Nicole pour leur fille et protéger Dannielynn autant qu’il est humainement possible, non seulement d’un destin qui ressemble à celui de sa mère, mais des pièges du mauvais type d’exposition médiatique. .

L’héritage de la culture pop de Smith, quant à lui, a évidemment été plus que celui d’une star modèle-actrice-réalité frappante décédée trop jeune. Son histoire avait tellement de rebondissements plus étranges que la fiction, elle s’est avérée mûre pour être racontée, que ce soit via des téléfilms comme L’histoire d’Anna Nicole Smith en 2007 avec Willa gué ou Anna Nicole de 2013 sur Lifetime; l’opéra Anna Nicole de 2011 ; ou le documentaire Addicted to Fame de 2012, avec des séquences inquiétantes compilées lors du tournage d’Illegal Aliens.

Mais pendant près d’une décennie, il y avait un public qui n’avait aucune idée de ce qu’il fallait faire avec Smith quand elle était en vie, qui s’est seulement assis et l’a regardée décliner, ne sachant pas exactement ce qu’il regardait, et pensant probablement que rien de vraiment mauvais n’arriverait à la fin. Pourtant, l’histoire d’Anna Nicole Smith n’a pas eu une fin heureuse. Au lieu de cela, cela reste un rappel d’avertissement qu’il y a toujours une vraie personne de l’autre côté de cette lentille.

« Le problème avec Anna était … c’était presque comme une double personnalité », a déclaré Birkhead. « Parce que quand la caméra tournait, elle était une toute autre chose … c’était plus, pour moi, un acte que c’était la vraie personne, qui elle était. »

(Publié à l’origine le mardi 28 novembre 2017, à 5 h 00, heure du Pacifique.)