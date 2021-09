Inés Gómez Mont : La vie glamour qu’elle mène avec ses enfants | INSTAGRAM

Dans ces moments, le nom d’Inés Gómez Mont peut être lu dans divers titres et pour différentes raisons, cependant, aujourd’hui, nous allons nous occuper de la vie glamour qu’elle a vécue dans sa belle maison avec sa famille, l’une des facettes de votre vie que vous avez le plus appréciée.

Inés est l’une des conducteur le plus populaire dans Mexique et l’un des plus appréciés grâce à son incroyable honnêteté avec ses fans, une belle relation qu’il entretient avec cette base de suiveurs qui sont là pour la soutenir à chaque instant où elle en a besoin.

Il a également mentionné ceux admirateurs si fidèle que le fait être maman C’est l’une des plus belles choses qui lui soient arrivées dans sa vie et il apprécie trop de pouvoir passer du temps de qualité avec ses enfants à qui d’ailleurs il montre son affection et leur donne le meilleur en plus de leur offrir une immense maison, dans celui qui peut profiter des espaces ensemble.

Vous pouvez également être intéressé: “Tu vas nous manquer” Inés Gómez Mont dit tristement au revoir à “Tita”

À certaines occasions, nous avons pu observer son grande maison Dans parutions Ce qu’il fait sur les réseaux sociaux, même si c’est par accident, nous a fait connaître certains des plus beaux espaces et où il passe le plus de temps à vivre avec ses petits.

Elle a toujours été très ouverte et a laissé ses fans la connaître personnellement, partageant des moments très tendres dans des posts et des histoires soit sur sa grande terrasse ou dans l’immense cuisine où elle tourne parfois des vidéos pour votre chaîne YouTube, au cas où vous souhaiteriez les voir apprendre un peu à cuisiner ou vous inspirer d’une recette.

La conductrice n’a ni plus ni moins que sept enfants et quatre d’entre eux sont nés. Un mariage différent de celui qu’elle a aujourd’hui, puisqu’elle était auparavant avec Javier Díaz, dont elle a dû se séparer.

Après cela, deux autres enfants arrivent avec l’homme d’affaires Víctor Álvarez Puga, en plus du premier fils de l’homme d’affaires qui a également eu une femme avant elle.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Si nous nous approchons de son Instagram officiel, nous pouvons voir qu’elle a aussi deux beaux chiens qui sur l’une des photographies sont apparus avec la grande famille, tous posant devant la caméra avec des visages heureux qu’ils ne peuvent pas contenir, en plus de ce qui montre qu’elle a l’un de ses meilleurs moments en profitant de la compagnie de sa progéniture.

Bien sûr, les robes élégantes et les vêtements confortables ne manquent pas dans la vie d’Inés Gómez Mont. C’est une belle animatrice qui rencontrerait à TV Azteca et qui a déjà eu l’occasion d’enregistrer quelques romans également.

De plus, leurs publications atteignent toujours des dizaines de milliers de likes, comme à cette occasion plus de 33 000 personnes qui sont venues interagir et leur apporter leur soutien.Bien sûr, parmi les commentaires on pouvait aussi voir quelques célébrités commenter comme Galilea Montijo.