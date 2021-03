diverses associations de restauration et de vie nocturne de différents lieux touristiques ont adhéré à la Fédération catalane des associations de restauration et d’activités musicales (FECASARM) ont dénoncé l’absence d’offre légale pour ce week-end, alors qu’il devrait atteindre un niveau de mobilité avec des chiffres antérieurs à la pandémie avec la levée du confinement régional en Catalogne pour les bulles de coexistence.

L’employeur a accusé la Generalitat d’avoir « accommodé » et l’approuver « systématique » des mesures «dépassé, arbitraire, disproportionné, inefficace, incohérent, discriminatoire et contre-productif». De même, ils lui ont reproché de ne pas «faire le moindre effort» pour rechercher des formules qui rendent compatibles la viabilité économique des entreprises et la protection des personnes.

L’association a veillé à ce que le Agence catalane de santé publique fonde le maintien des restrictions pour le secteur sur la non-utilisation du masque pendant la majeure partie du séjour dans l’établissement et le non-maintien de la distance de sécurité dans un temps pertinent.

« Ces arguments sont entièrement inconsistant puisque dans le les parties illégales, des dîners entre amis et en famille dans des lieux sans aucun contrôle, non seulement les gens vont sans masque ou gardent leurs distances, mais ils boivent dans la même bouteille et partagent des cigarettes », a dénoncé le secrétaire général de la FECASARM, Joaquim Boadas.

En ce sens, Boadas a dénoncé la « passivité et peu d’empathie » de la Generalitat et a prétendu profiter des locaux légaux pour réduire les infections en imposant des mesures de sécurité aux clients.

Avalanche de mobilité ce week-end

Selon les données de Service de la circulation catalane, ce vendredi le déplacement de 930 000 véhicules pour les entrées et sorties de la zone métropolitaine de Barcelone, 5% de moins qu’un vendredi avant la pandémie.

« Lorsque les gens arriveront à Salou ce soir, ils trouveront tous les bars, restaurants et lieux de vie nocturne clôturés et, quelle que soit l’image déplorable que nous donnerons, tout le monde choisira de se retrouver dans des endroits dangereux, comme les maisons privées ou sur la plage et les dîners entre non-partenaires, les fêtes illégales dans les appartements et ’bouteilles’ sera à l’ordre du jour », a dénoncé le président de l’Association de Restauration et Vie Nocturne de Salou, Eduardo Abenójar.

Dans ce même sens, le président de l’Association des Restaurants, Tascas et lieux de vie nocturne de Palamós a parlé, Jordi Rissech. Le représentant de l’employeur a assuré qu’il est « extrêmement urgent » que la Generalitat considère les restaurants et les lieux de vie nocturne comme « alliés » pour faire face aux rassemblements illégaux. Pour cette raison, il a assuré qu’il prétendrait rouvrir les activités pour le dîner jusqu’à onze heures du soir.

« La Generalitat perd l’opportunité d’utiliser nos locaux comme pare-feu contre les contagions », Le président de l’Association d’Hospitalité, de Restauration et de Loisirs de Castell-Platja d’Aro et S’Agaró est d’accord. « Nos locaux sont beaucoup plus sûrs pour dîner que les endroits inadaptés où tous ceux qui viennent dans notre ville se retrouveront, produisant une augmentation des infections alors que nos locaux le verront avec une impuissance totale et voués à la ruine », a-t-il ajouté.