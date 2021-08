La vie personnelle d’une personne sur trois affectée par le stress au travail : enquête

Bien que les habitudes saines soient là pour rester et se développer, 100 % des répondants qui sont impliqués dans certaines des autres habitudes saines sont susceptibles de les adopter à long terme.

La pandémie a complètement transformé la façon dont les masses perçoivent le bien-être et la relation entre la santé mentale et le bien-être, avec 86% des personnes également engagées dans des activités visant à améliorer à la fois la santé physique et mentale, selon une enquête pan-indienne sur la santé et le bien-être réalisée par Assurance Générale ICICI Lombard.

L’étude a révélé que COVID a fait des ravages sur la santé mentale de ceux qui travaillent en partie à domicile, montrant une diminution notable de la proportion de l’état de santé de 54% pendant la période pré-COVID à 34% pendant l’ère post-COVID.

Alors que la santé mentale semblait être un défi pour les deux pendant la pandémie, 38% des femmes interrogées étaient satisfaites de leur état de santé mentale, contre seulement 35% des hommes. De même, pour la forme physique, les femmes maintiennent à nouveau une meilleure santé physique que les hommes, 49 % des femmes étant satisfaites contre 42 % des hommes.

L’enquête a également révélé qu’il y avait eu une baisse significative (15%) de l’état de santé mentale lorsqu’un membre de la famille proche a contacté Covid, de 49% pré-covid à 34% post-covid.

Les experts disent que même si les habitudes saines sont là pour rester et se développer, 100 % des répondants qui sont impliqués dans certaines des autres habitudes saines sont susceptibles de les adopter à long terme, et ceux qui n’étaient pas dans ces habitudes, comme impact de la pandémie, sont susceptibles de les adopter. L’enquête a en outre révélé que la principale motivation pour 2 répondants sur 3 était d’être conscient des avantages d’un mode de vie sain, de faire un pas dans la bonne direction.

Informations clés supplémentaires tirées de l’enquête ;

Relier la santé mentale au bien-être général – Compte tenu de la variable géographique, Mumbai est restée une exception alors que le ratio de santé physique et mentale a chuté pour les grandes villes métropolitaines comme ; Delhi, Bangalore, Calcutta et Pune. Ahmedabad s’est également démarqué en termes de santé mentale. Alors que l’écart global concernant le bien-être mental en Inde s’élève à 14 (pré-covid vs post covid), il y a ces 2 villes Mumbai et Ahmedabad où l’écart est minimum (7 et 6 respectivement).

Défis sur la route du bien-être holistique – Soulignant l’augmentation des priorités individuelles en matière de santé, l’enquête a en outre révélé que le manque de temps personnel (45 pour cent) et de finances (44 pour cent) sont les principaux obstacles à l’adoption d’habitudes saines. Les engagements à la maison sont un autre défi auquel les femmes sont davantage confrontées que les hommes, 44 % des femmes étant touchées par le même.

De plus, les contraintes financières semblent être un défi majeur dans les villes comme ; Delhi, Chennai, Kolkata et Pune, affectant ainsi négativement la santé de la plupart des habitants de ces villes. Alors que la gestion du temps est plus un problème à Mumbai, Delhi, Bangalore, Ahmedabad et Pune.

Les employés en tant que partenaires clés du voyage – Dans la vie personnelle de 3 personnes, près d’une personne est affectée en raison du stress au travail, selon les résultats de villes comme Delhi, Hyderabad et Kolkata. L’étude indique, soulignant le fait qu’un lieu de travail durable est essentiel pour des résultats productifs, divers aspects déjà fournis par les employeurs sont désormais devenus l’hygiène, tels que l’assurance maladie, la salle de sport et le lieu de travail flexible. De plus, les employés ont également besoin de certaines installations dans le cadre de la nouvelle norme, telles que des bilans de santé réguliers, un équilibre travail-vie personnelle, une alimentation saine à la cafétéria et l’ergonomie du lieu de travail en tant que besoin de l’heure.

Changer le visage de la technologie et du travail – Les données ont montré que si 70 pour cent utilisent des technologies telles que des sites Web, des applications pour smartphones, des moniteurs de fitness et des trackers d’activité pour surveiller leur santé, seulement 53 pour cent des personnes ont l’intention de les utiliser à l’avenir, ce qui représente une baisse de 17 pour cent.

Sanjay Datta, chef de la souscription, de la réassurance et des sinistres, ICICI Lombard General Insurance, déclare : « Avec la perception transformée des masses, les consommateurs se tournent aujourd’hui vers un assureur-maladie non seulement pour l’immunité financière en période de mauvaise santé, mais nous sommes maintenant recherchés. en tant que partenaire dans leur parcours de bien-être holistique. De plus, grâce à cette enquête, nous avons observé un changement de mentalité avec 47% des personnes et 42% des jeunes (25-35 ans) souhaitant adopter un mode de vie sain pour non seulement avoir une meilleure apparence, mais aussi se sentir mieux dans leur peau.

Concluant les conclusions du rapport, il ajoute : « L’enquête a montré dans quelle mesure la santé et le bien-être ont été mis à l’honneur avec des habitudes saines au centre. Le changement de paradigme dans la perception des masses a entraîné une propension accrue à investir davantage, financièrement, physiquement et mentalement, dans le maintien du bien-être holistique d’eux-mêmes et de leurs proches.

