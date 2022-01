La vie pourrait créer son propre environnement sur Vénus

01/10/2022 à 08:00 CET

Pablo Javier Piacente

Des formes de vie capables de neutraliser l’acide présent dans l’atmosphère de Vénus pourraient créer des « poches habitables & rdquor ; dans ses nuages ​​: l’ammoniac déclencherait des réactions chimiques qui favoriseraient un environnement plus convivial.

Des scientifiques du Massachusetts Institute of Technology (MIT), de l’Université de Cardiff et de l’Université de Cambridge proposent une hypothèse suggestive dans une nouvelle étude : la vie sur vénus serait présent et aurait « évolué & rdquor; pour créer un environnement propice, capable de faire face aux conditions extrêmes de la planète infernale. Les micro-organismes formeraient des structures protectrices en forme de poches pour survivre dans les nuages ​​de Vénus et « voyager & rdquor; sur toute la planète grâce à l’action des vents.

Selon un communiqué de presse du MIT, la clé serait la ammoniac (NH 3)Détectée provisoirement dans les années 1970 par les sondes Venera 8 et Pioneer Venus, la présence de ce gaz est depuis un mystère non résolu. Selon les théories actuelles, l’ammoniac ne devrait être produit par aucun processus chimique connu sur Vénus. Est-ce alors le produit d’une sorte d’activité biologique ?

Sacs habitables

En plus de la présence d’ammoniac, les scientifiques observent depuis longtemps des anomalies déconcertantes dans le atmosphère de Vénus, par exemple des signatures chimiques inexplicables sur une planète avec ces caractéristiques. C’est le cas des faibles concentrations d’oxygène, des particules non sphériques qui contrastent avec les gouttes rondes d’acide sulfurique, des niveaux inattendus de vapeur d’eau et de dioxyde de soufre. En 2020, une partie de l’équipe scientifique participant à cette nouvelle recherche a signalé la détection de phosphine dans les nuages ​​de Vénus, ouvrant ainsi la voie à l’identification d’une certaine forme de vie.

Sur la base de l’hypothèse proposée dans la nouvelle étude, publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), les astronomes soutiennent que tous réactions chimiques (ou du moins une partie importante d’entre elles) qui n’ont aucune explication sur Vénus seraient causées par l’action de micro-organismes. Petit à petit, ces formes de vie ont créé un environnement plus propice à leur développement dans les nuages ​​qui recouvrent la planète.

Apparemment, l’ammoniac déclencherait une cascade de processus chimiques qui neutraliseraient les gouttes d’acide sulfurique environnantes dans les nuages ​​de Vénus : grâce à cela, le vie microbienne pousserait dans des « sacs & rdquor; non sphérique qui fonctionneraient comme des structures de protection contre les « agressions & rdquor ; de l’environnement planétaire complexe.

Les chercheurs pensent que cela pourrait également expliquer la plupart des réactions chimiques observées dans l’atmosphère de Vénus. Parallèlement, la présence de ammoniac elle serait soutenue par une origine biologique, plutôt que par une source non biologique telle que la foudre, les éruptions volcaniques ou encore l’impact d’une météorite.

Mesures sur site

La présence d’un gaz tel que l’ammoniac et le reste des réactions chimiques identifiées sont plus que suffisants pour penser à l’existence possible d’une certaine forme de vie microbienne sur Vénus. Tout indique qu’elle se serait développée à travers une voie chimique par lesquels les micro-organismes seraient capables de neutraliser l’environnement acide de Vénus, créant des structures habitables et autosuffisantes dans les nuages.

Bien qu’il existe des formes de vie sur Terre, même à l’intérieur de nos propres estomacs, qui génèrent de l’ammoniac pour rendre des environnements autrement extrêmement acides vivables, les conditions sur Vénus sont beaucoup plus extrêmes et nécessiteraient plus d’efforts pour neutraliser l’action des acides.

Cependant, l’avenir missions spatiales vers Vénus ils pourraient tester cette hypothèse par des mesures in situ : le projet Venus Life Finder Missions propose d’envoyer des engins spatiaux dans les prochaines années pour vérifier la présence d’ammoniac et d’autres signes de vie. Le mystère de la vie sur Vénus sera-t-il alors résolu ?

Référence

La production d’ammoniac rend les nuages ​​vénusiens habitables et explique les anomalies chimiques observées au niveau des nuages. William Bains, Janusz J. Petkowski, Paul B. Rimmer et Sara Seager. PNAS (2021). DOI : https : //doi.org/10.1073/pnas.2110889118