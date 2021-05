La vie privée des donateurs menacée par la législation démocrate ⋆ .

(Vadym Petrochenko / .)

Une législation qui supprime la protection de la vie privée des donateurs est un affront à nos libertés fondamentales.

Imaginez une situation aux États-Unis dans laquelle un don de 10 $ au fonds de défense juridique d’une personne inciterait une équipe de nouvelles télévisées à se présenter à votre porte, un journaliste exigeant de savoir pourquoi vous avez donné à cette cause. Ou imaginez une circonstance distincte aux États-Unis, en 2021 pas moins, dans laquelle un don de 25 $ à ce même fonds de défense juridique entraînerait la perte de votre emploi.

Cela semble fou – en particulier pour une nation qui se targue de tenir les principes de la liberté d’expression, de la liberté d’expression et de la liberté d’association si sacro-saints qu’ils constituent les principes clés du premier amendement. Pourtant, nous sommes ici, en Amérique, en 2021, et ces deux scénarios se sont produits au cours du seul mois d’avril. Deux hommes qui ont donné, en privé, au fonds de défense de Kyle Rittenhouse ont vu leurs dons divulgués publiquement parce que le site de financement participatif par lequel ils avaient fait un don a été illégalement piraté, et les informations piratées ont ensuite été rendues publiques.

Les deux incidents soulignent l’importance persistante de la confidentialité des donateurs – et pourquoi le HR 1 de ce Congrès et le projet de loi connexe du Sénat, la loi DISCLOSE de 2021, sont profondément troublants. Au nom d’une plus grande «transparence», les deux projets de loi forceraient les organisations 501c (4) (que la gauche appelle les organisations «d’argent noir» en raison de leur capacité à garder les noms de leurs donateurs privés, tout en exprimant leurs opinions sur des questions de politique publique. ) de divulguer publiquement les noms de leurs donateurs. C’est quelque chose que la gauche recherche depuis des années, principalement parce qu’elle sait qu’une telle divulgation peut conduire au type même d’intimidation mentionné ci-dessus.

En fait, il ne s’agit pas d’une cause nouvelle, et ce dont la Cour suprême a mis en garde dans une décision unanime il y a plus de 60 ans. Comme l’écrit le juge John Harlan dans NAACP c.Alabama (1958):

L’inviolabilité de la vie privée dans une association de groupe peut dans de nombreuses circonstances être indispensable à la préservation de la liberté d’association, en particulier lorsqu’un groupe épouse des convictions dissidentes.

Dans des endroits comme l’Alabama dans les années 1950, des groupes comme le NAACP utilisaient leurs pouvoirs d’organisation, leur expertise politique et juridique et leur détermination à rassembler les gens pour refaire le paysage qui les attendait. Et les puissants de l’Alabama, pour le dire légèrement, n’aimaient pas cela.

Ces marchands de pouvoir en Alabama avaient une variété d’outils à leur disposition, mais ils savaient que s’ils pouvaient isoler la NAACP, couper leur soutien et rendre dangereux pour les partisans de la NAACP d’exprimer publiquement ce soutien, alors le groupe et leur les alliés pourraient potentiellement être réduits au silence. Et donc, ils se sont lancés dans une campagne légale pour faire exactement cela – et elle s’est concentrée sur le fait de forcer la NAACP à nommer ses partisans – c’est-à-dire, leurs donateurs – à des représentants du gouvernement en Alabama.

Tout comme les partisans de la loi DISCLOSE de cette année, les militants du pouvoir en Alabama ont utilisé le prétexte de la transparence pour faire avancer leurs objectifs – une mesure supplémentaire qui était apparemment nécessaire pour protéger les citoyens de l’État.

Mais la Cour suprême des États-Unis savait mieux et a vu à travers cette ruse. En effet, il a bien compris que la seule raison pour laquelle l’État de l’Alabama voulait ces noms était pour qu’ils puissent amener ce pouvoir de l’État à s’exercer contre ces personnes pour les intimider essentiellement dans le silence, en violation à la fois du premier et du 14e amendement. Comme le dit la citation du juge Harlan ci-dessus, une telle vie privée est indispensable à la préservation de la liberté d’association.

Le juge Harlan a poursuivi en écrivant:

[The NAACP] a démontré de manière incontestée que, dans le passé, la révélation de l’identité de ses membres de base a exposé ces membres à des représailles économiques, à la perte d’emploi, à la menace de coercition physique et à d’autres manifestations d’hostilité publique. Dans ces circonstances, nous pensons qu’il est évident que la divulgation forcée de l’adhésion du pétitionnaire à l’Alabama est susceptible d’affecter négativement la capacité du pétitionnaire et de ses membres à poursuivre leurs efforts collectifs pour favoriser des croyances qu’ils ont certes le droit de défendre, en ce que cela peut inciter les membres de se retirer de l’Association et de dissuader les autres d’y adhérer par peur de dévoiler leurs croyances manifestées à travers leurs associations et des conséquences de cette exposition.

En d’autres termes, la NAACP sait – et nous, la Cour, le savons – que la vraie raison pour laquelle l’état de l’Alabama veut ce pouvoir est d’intimider les partisans de la NAACP afin qu’ils ne les soutiennent plus.

On pourrait penser qu’après 63 ans, cette question serait réglée. Mais vous vous trompez. En fait, non seulement c’est une bataille continue, mais c’est le même genre de progressistes qui aurait justement soutenu la NAACP en 1958 qui réclament maintenant une législation fédérale pour imposer l’interdiction de la vie privée des donateurs pour de telles activités. Suite à la réaction violente contre les partisans de la proposition 8 de la Californie et à la poursuite par le Congrès du sénateur Dick Durbin de l’American Legislative Exchange Council et de ses partisans sur des choses comme le droit de garder et de porter des armes, il est maintenant devenu un article de foi parmi les politiciens démocrates à soutenir supprimer la protection de la vie privée des donateurs.

Les raisons sous-jacentes sont toujours les mêmes – seulement ce sont maintenant ces marchands de pouvoir progressistes qui veulent être en mesure de harceler les donateurs d’organisations conservatrices, libertaires, de marché libre ou autrement limitées.

Il est intéressant de noter que cela a été tenté via le processus de réglementation sous l’administration Obama. En 2014, l’IRS contrôlé par Obama (à la suite d’un scandale dans lequel des bureaucrates de l’IRS à motivation politique ont été surpris en train de harceler des groupes engagés dans l’opposition politique à l’agenda d’Obama) a tenté de le faire par le biais d’une réglementation. Pourtant, ils ont rapidement reçu des centaines de milliers de commentaires d’opposition – en fait, plus que toutes les réglementations précédentes des sept années précédentes combinées – y compris de la part d’organisations telles que le NAACP et le NAACP Voter Fund. Dire la vérité brute au pouvoir, le NAACP Voter Fund est allé jusqu’à qualifier les règles proposées d ‘«extrêmement dérangeantes».

De même, le langage de HR 1 et de la loi DISCLOSE, en particulier le langage concernant la vie privée des donateurs, est également «extrêmement dérangeant». Tu ne me crois pas? Prenez la parole de l’ACLU pour cela, qui a également soulevé des inquiétudes quant à la constitutionnalité de la langue.

C’est pourquoi l’histoire de ce mois-ci sur un groupe de gauche violant la sécurité d’un site Web de «financement participatif» basé sur les chrétiens est à la fois vitale et révélatrice. Une fois de plus, se dissimulant au nom de la «transparence», ce groupe a révélé l’identité d’individus qui avaient fait un don, légalement, au fonds de défense de Kyle Rittenhouse, l’adolescent accusé de poursuites pénales pour une fusillade survenue pendant le Kenosha, Wisconsin. , des émeutes l’année dernière.

Sans surprise, ces donateurs sont maintenant confrontés au harcèlement pour leur choix personnel et complètement légal d’offrir un soutien financier à la défense de Rittenhouse – y compris à la fois le paramédical basé dans l’Utah qui a trouvé un journaliste de télévision à sa porte posant des questions sur un don de 10 $, et un policier de Norfolk, en Virginie, qui a perdu son emploi grâce à un don de 25 $. (Terriblement, lorsqu’on lui a reproché son choix de se présenter à la porte d’un premier intervenant avec une équipe de tournage pour un don parfaitement légal de faible montant, la réponse du journaliste a été de dire qu’il fait la même chose pour les criminels accusés, se rendant à leur maison pour avoir leur «version de l’histoire».)

Cela n’a été possible que parce que le site Web de financement participatif a été piraté illégalement. Si une législation comme la loi DISCLOSE devient loi, de tels cas de harcèlement des donateurs à des groupes de libre-échange et à gouvernement limité ne seront plus des exceptions isolées – ils deviendront la norme.

C’est là où nous en sommes en Amérique en 2021: si vous soutenez financièrement un point de vue politique qui diffère du récit dominant de la structure du pouvoir, vous serez harcelé et traité comme un criminel. Il a été réprimandé en Alabama dans les années 1950 et il devrait être réprimandé à nouveau maintenant.

La vie privée des donateurs est un élément essentiel de l’activisme politique – un élément essentiel de la liberté d’expression, de la liberté d’association et du droit à une procédure régulière. Ceux qui prônent HR 1 et la loi DISCLOSE sont fermement opposés au travail acharné que ceux qui luttent pour la liberté dans le Sud ont entrepris à l’époque des droits civiques, et ils sapent fondamentalement leur sacro-saint héritage.